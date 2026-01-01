На Пхукете несколько районов объявили зонами бедствия после наводнений и оползней

Речь идет о территориях в округе Мыанг. Сильные ливни вызвали стремительные потоки воды и сходы грунта, которые повредили жилые дома, дороги и коммерческие объекты. Среди наиболее пострадавших мест – туристические районы Карон и Патонг.

В последующие дни появились новые подробности о масштабах ущерба. По данным издания The Phuket News от 30 октября, наводнения и оползни затронули более 400 домохозяйств на острове. Предварительный ущерб в одном только Патонге оценили более чем в 10 млн батов. При этом ранее депутат парламента Таиланда сообщал, что общий ущерб от стихии в этом районе может достигать 100 млн батов. Эти оценки относятся к разным сообщениям и могут учитывать разные категории потерь.

Ливни обрушились на Пхукет 26 октября. По информации Bangkok Post, за сутки выпало до 142,8 мм осадков. Потоки воды вынесли на улицы крупные камни, грязь и мусор, повредили автомобили, дома и магазины. В Патонге наиболее сильно пострадали улицы На Най 5 и На Най 8. Муниципальные службы направили туда тяжелую технику и спасателей для расчистки дорог.

Власти также сообщили о риске новых оползней. В Кароне жителям отдельных улиц, в том числе Сои Патак 2, 4 и 6, предписали покинуть дома и перейти в безопасные места. Для эвакуированных открыли временные пункты размещения. Дорожное движение на некоторых участках Патонга после расчистки удалось восстановить, однако власти продолжили следить за уровнем воды и состоянием склонов.