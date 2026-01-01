В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о территориальных вопросах

"Я слышал ремарки, которые делал Зеленский", – сказал Ушаков, комментируя сообщения о том, что Киев готов рассматривать территориальные уступки.

В своих последних заявлениях Зеленский говорил о готовности обсуждать территориальные вопросы, но настаивал, что такие решения могут приниматься только на уровне глав государств.

27 октября он рассказал журналистам, что американская сторона предлагала создать демилитаризованные или буферные зоны в Донбассе, в том числе по обе стороны линии соприкосновения. Киев был готов обсуждать такой вариант как возможный компромисс.

Также рассматривались предложения по отдельным территориям и Запорожской АЭС.

Ранее, в интервью ABC News, украинский президент допускал прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения. Однако он отдельно заявил, что это не означает признания занятых территорий российскими.

Когда могут пройти трехсторонние переговоры

Ушаков также сообщил, что конкретная дата возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины пока не определена.

Помощник российского президента прокомментировал и сообщения о возможном участии европейских представителей в переговорах. По его словам, стороны договорились возобновить встречу в трехстороннем формате. Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что к обсуждению урегулирования могут подключиться представители европейских стран.

Владимир Зеленский 23 октября сообщал, что технические переговоры делегаций России, Украины и США планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби. Он также выступал за последующую встречу на уровне лидеров и участие Европы в дипломатическом процессе.