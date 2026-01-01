К "Самолёту" могут применить новый механизм комплексной санации

"Считаем, что кейс «Самолёта» будет первым крупным – возможно, вообще первым – кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", – приводит слова Пьянова "Интерфакс".

Банкир напомнил, что Федеральный закон №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дает возможность заключить договор о финансовом оздоровлении и реструктуризации сразу со всем пулом кредиторов.

"Поэтому мы полагаем, что статья 31.1 закона 127-ФЗ будет применена в отношении этой группы компаний", – отметил Пьянов.

По его мнению, финансовое оздоровление "Самолёта" будет заключаться в договоренностях по "комфортным срокам" и "периодам реструктуризации" существующего долга.

Конвертация долга в акции маловероятна, так как с 1 апреля 2027 года вступает в силу норма, которая "штрафует" банки за подобного рода вложения.

В самом ВТБ достаточно резервов по задолженности застройщика, подчеркнул Пьянов.

Не так давно, 8 октября, первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин говорил: "Что касается ГК «Самолёт», то мы активно взаимодействуем с группой компаний и со всеми кредиторами, которые работают с группой компаний «Самолёт». Сейчас делаем такой план улучшения ситуации в группе компаний «Самолёт»".

Ведяхин также выразил уверенность в том, что застройщик сможет благодаря этому плану стабилизировать положение.

На фоне заявлений Пьянова акции "Самолёта" демонстрируют умеренный рост – по состоянию на 12:43 котировки прибавили лишь 0,98%, до 266,6 рубля.

О каком механизме санации идет речь?

Поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)" были внесены в июле (8 июля соответствующий закон №253 принят Думой, 17 июля одобрен СФ). Помимо прочего, они предполагают механизм добанкротной санации.

При согласии более 50% кредиторов и наличии положительной оценки аудитора арбитраж утверждает соглашение о санации. На время его действия вводится мораторий на подачу заявлений о банкротстве. Само соглашение может предполагать различные варианты действий: отсрочку платежей, предоставление рассрочки по ним, частичное списание долга, реструктуризацию обязательств.

Вступить в силу эти поправки должны лишь с 1 июля 2027 года, однако рассматривается возможность переноса сроков.

Что происходит с "Самолётом"?

4 февраля 2026 года стало известно об обращении "Самолёта" в правительство с просьбой о льготном кредите на 50 млрд руб. 9 февраля финдиректор компании Нина Голубничая заявила: "Действительно, мы просили субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет «финансовой дыры»". По ее словам, отсутствие поддержки не станет катастрофой для компании.

24 февраля Минфин после заседания подкомиссии по мерам господдержки заявил о том, что критических проблем у "Самолёта" нет. Компании рекомендовали "совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности".

28 августа "Самолёт" представил отчетность за первое полугодие. Выручка сократилась на 31%, до 117,4 млрд рублей. Чистый убыток составил 22,3 млрд руб., в то время как годом ранее компания зафиксировала прибыль на уровне 1,8 млрд руб. Чистый долг снизился на 8%, до 102,8 млрд руб.

В конце сентября последовала вторая в этом году задержка с выплатами по облигациям. "Самолёт" объяснил ее техническими причинами.