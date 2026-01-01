"Большие гастроли" Чеченского драмтеатра пройдут в Москве 2–7 декабря

В программу вошли спектакли по произведениям мировой классики: "Хаджи-Мурат" по повести Льва Толстого (реж. Хава Ахмадова и Леонид Алимов), трагедия "Гамлет" Уильяма Шекспира и "Кровавая свадьба" Федерико Гарсиа Лорки (реж. Роман Мархолиа).

Показы пройдут на главных площадках столицы – в РАМТ, Театре им. Пушкина и Театре Российской Армии. Постановки представят разные грани театрального искусства: от философского осмысления человеческого выбора и трагедии страсти до размышлений о свободе, достоинстве и судьбе человека.

Возрастное ограничение: 16+