Синоптик рассказал, каким будет ноябрь 2026 года в Москве: когда ждать снег и морозы

Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал РИА Новости, что среднемесячная температура ноября в Москве прогнозируется около климатической нормы или немного выше нее.

"Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, ноябрь 2026 года в Москве ожидается близким к климатической норме. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется около нормы или чуть выше", – сообщил синоптик.

Климатическая норма для ноября в столице составляет примерно минус 0,5°С. Поэтому средняя температура за месяц, по предварительной оценке, может оказаться около нулевой отметки. Количество осадков также ожидается в пределах нормы, около 50 мм.

Каким будет начало ноября в Москве

По словам Голубева, первые дни последнего осеннего месяца должны пройти относительно тепло. В частности, 1 ноября ночью в Москве прогнозировалось +2...+3°С, а днем воздух мог прогреться до +7…+9°С. Местами не исключался небольшой дождь, однако существенных осадков синоптик не ожидал.

Относительно мягкая погода, по предварительным расчетам, должна сохраниться в течение первой декады ноября. Сильных отрицательных температур и снегопадов в этот период Голубев не прогнозировал: ночью не ожидается значительных заморозков, а днем температура должна была оставаться положительной.

Когда в столицу придет метеорологическая зима

Переход к зимней погоде в Москве может задержаться. По оценке Голубева, метеорологическая зима в столичном регионе наступит ближе к концу ноября, ориентировочно в 20-х числах месяца.

Обычно устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений происходит 14–15 ноября. В 2026 году этот срок, согласно предварительному прогнозу, может сдвинуться примерно на неделю.

При этом ночные заморозки еще не означают наступления метеорологической зимы. Для этого среднесуточная температура должна устойчиво перейти через нулевую отметку. Даже если ночью столбики термометров опускаются ниже нуля, днем воздух может оставаться теплым.

Когда в Москве выпадет первый снег

Снег в столице, по предварительной оценке Голубева, может появиться ближе к третьей декаде ноября. Однако устойчивый снежный покров в течение месяца не гарантирован.

Позднее другие специалисты Гидрометцентра уточняли прогноз на начало месяца. Так, ведущий сотрудник ведомства Людмила Паршина 30 октября сообщила, что первый небольшой мокрый снег в Московском регионе возможен вечером 3 ноября и 4 ноября. По ее оценке, на земле могут появиться лишь следы снега, которые быстро растают из-за положительной дневной температуры.