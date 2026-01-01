Третий сезон сериала "Перси Джексон и Олимпийцы": показали несколько сцен и анонсировали первого "по-настоящему плохого парня"

Соавтор и исполнительный продюсер Джонатан Э. Стайнберг заявил, что история выходит на новый уровень: "Третий сезон действительно очень большой. Война, на которую мы намекали два сезона, становится реальностью. И мы встретим нашего первого настоящего плохого парня".

Исполнительный продюсер Дэн Шотц добавил: "Масштаб невероятный. Больше монстров. У нас есть титаны. У нас есть боги. В этом сезоне у нас все боги" (сохранен курсив источника).

Новый сезон экранизирует третью книгу Рика Риордана "Перси Джексон и Проклятие титана" (The Titan's Curse). По сюжету Перси Джексон (Уокер Скобелл), Гроувер Ундервуд (Арьян Симхадри) и Аннабет Чейз (Леа Сава Джеффрис), вместе с другими Полукровками вступают в борьбу с титаном Атласом (Хольт Маккэлани).

В проект возвращаются Чарли Бушнелл (Люк Кастеллан), Дэниел Димер (Тайсон) и Диор Гудджон (Кларисса Ла Ру). К пантеону греческих богов присоединятся Хуберт Смелецки (Аполлон), Кейт МакКиннон (Афродита) и Минг-На Вен (Гера).

В Teatro Moderno зрителям продемонстрировали сцену, где Талия (Тамара Смарт) сражается с чудовищем на подземной парковке (Variety предполагает намек на "Горца"); позже к ней присоединяются Перси и Аннабет, которые пытаются привлечь ее к миссии по спасению двух полукровок из военной академии. Одна из реплик Перси – "Зевс отстой!" (Zeus sucks!) – вызвала бурную реакцию зала.

Актеры отметили изменения в своих героях. По словам Симхадри, линия Гроувера получит новое развитие через знакомство с охотницами Артемиды. Леа Сава Джеффрис рассказала, что Аннабет станет самостоятельнее и жестче: "В этом сезоне она полагается только на себя".