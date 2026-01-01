31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Культура
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Третий сезон сериала "Перси Джексон и Олимпийцы": показали несколько сцен и анонсировали первого "по-настоящему плохого парня"

Третий сезон сериала "Перси Джексон и Олимпийцы": показали несколько сцен и анонсировали первого "по-настоящему плохого парня"

В итальянской Лукке на фестивале игр и комиксов создатели и актеры сериала "Перси Джексон и Олимпийцы" представили ранее не публиковавшиеся фрагменты третьего сезона и подтвердили дату релиза: премьера состоится 20 ноября на Disney+. Об этом сообщает Variety 30 октября 2026 года, в пятницу.

Прошла презентация 3-го сезона сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"

Актёры сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"

©IMAGO/JACK G/imago-images.de/Global Look Press

Соавтор и исполнительный продюсер Джонатан Э. Стайнберг заявил, что история выходит на новый уровень: "Третий сезон действительно очень большой. Война, на которую мы намекали два сезона, становится реальностью. И мы встретим нашего первого настоящего плохого парня".

Исполнительный продюсер Дэн Шотц добавил: "Масштаб невероятный. Больше монстров. У нас есть титаны. У нас есть боги. В этом сезоне у нас все боги" (сохранен курсив источника).

Новый сезон экранизирует третью книгу Рика Риордана "Перси Джексон и Проклятие титана" (The Titan's Curse). По сюжету Перси Джексон (Уокер Скобелл), Гроувер Ундервуд (Арьян Симхадри) и Аннабет Чейз (Леа Сава Джеффрис), вместе с другими Полукровками вступают в борьбу с титаном Атласом (Хольт Маккэлани).

В проект возвращаются Чарли Бушнелл (Люк Кастеллан), Дэниел Димер (Тайсон) и Диор Гудджон (Кларисса Ла Ру). К пантеону греческих богов присоединятся Хуберт Смелецки (Аполлон), Кейт МакКиннон (Афродита) и Минг-На Вен (Гера).

В Teatro Moderno зрителям продемонстрировали сцену, где Талия (Тамара Смарт) сражается с чудовищем на подземной парковке (Variety предполагает намек на "Горца"); позже к ней присоединяются Перси и Аннабет, которые пытаются привлечь ее к миссии по спасению двух полукровок из военной академии. Одна из реплик Перси – "Зевс отстой!" (Zeus sucks!) – вызвала бурную реакцию зала.

Актеры отметили изменения в своих героях. По словам Симхадри, линия Гроувера получит новое развитие через знакомство с охотницами Артемиды. Леа Сава Джеффрис рассказала, что Аннабет станет самостоятельнее и жестче: "В этом сезоне она полагается только на себя".

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: сериалы
Рекомендательный сервис