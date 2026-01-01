Атака беспилотников на Россию 1 ноября: повреждено промышленное предприятие и жилой дом

Об этом 1 ноября 2026 года сообщили в Минобороны РФ.
Одним из наиболее серьезных последствий атаки стали повреждения промышленного предприятия в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, в течение ночи и утра над областью уничтожили более 100 беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших.
"Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается", – написал Никитин в своем Telegram-канале.
Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электричества и перебоях с горячей водой и отоплением на отдельных участках коммунальных сетей.
Ограничения могут потребоваться на время восстановительных работ.
На местах происшествий работают оперативные службы. Жителям, чье имущество пострадало, власти пообещали оказать помощь.
В Ростовской области обломки беспилотника повредили крышу жилого дома в Мясниковском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.
Всего за ночь в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Их сбивали в Таганроге и шести районах области.