Атака беспилотников на Россию 1 ноября: повреждено промышленное предприятие и жилой дом

Об этом 1 ноября 2026 года сообщили в Минобороны РФ.

Одним из наиболее серьезных последствий атаки стали повреждения промышленного предприятия в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в течение ночи и утра над областью уничтожили более 100 беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших.

"Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается", – написал Никитин в своем Telegram-канале.

Губернатор также предупредил о возможных временных отключениях электричества и перебоях с горячей водой и отоплением на отдельных участках коммунальных сетей.

Ограничения могут потребоваться на время восстановительных работ.

На местах происшествий работают оперативные службы. Жителям, чье имущество пострадало, власти пообещали оказать помощь.

В Ростовской области обломки беспилотника повредили крышу жилого дома в Мясниковском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Всего за ночь в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Их сбивали в Таганроге и шести районах области.