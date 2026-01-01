Политический кризис в Польше: полиция вошла на территорию Конституционного трибунала, Навроцкий экстренно возвращается в страну

"Мне неизвестны какие-либо правовые основания, которые позволили бы такое вмешательство в независимость трибунала и независимого судьи. Происходит государственный переворот", – цитирует Соханьского РБК.

Известно, что на территорию Конституционного трибунала вошли полицейские. В пресс-службе полиции Варшавы сообщили, что сегодня поступило обращение генпрокурора Вальдемара Журека с просьбой уделить особое внимание безопасности трибунала в связи с продолжающимися протестами.

Польский президент Кароль Навроцкий в связи со сложившейся ситуацией принял решение развернуть самолет на пути в Сенегал.

"В такой момент президент должен быть в Польше. Я прерываю полет в Сенегал и возвращаюсь", – написал Навроцкий в соцсети X.

В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск, комментируя отстранение председателя и вице-председателя КТ заявил, что "другого пути нет".

"Восстановление верховенства закона – наш долг. После нескольких лет беззакония при правлении партии «Право и справедливость» (PiS) этот процесс дается нелегко, порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет", – отметил Туск в X.

Политический раскол: противостояние президента и премьер-министра

Нынешний кризис вокруг Конституционного трибунала стал кульминацией глубокого раскола в высших эшелонах власти Польши. Противостояние разворачивается между руководителем правительства Дональдом Туском, возглавляющим проевропейскую коалицию, и президентом страны Каролем Навроцким, который был избран в 2025 году и является политическим союзником консервативной партии "Право и справедливость". Правительство Туска пришло к власти с лозунгами возвращения к демократическим стандартам и очищения государственных институтов от влияния прежней правящей партии, что сторонники президента воспринимают как незаконное давление.

Конфликт между лидерами носит системный характер, однако в фазу открытого столкновения он перешел в октябре 2026 года. Поводом для очередного витка напряженности стали острые разногласия вокруг обновления состава Конституционного трибунала. Ранее парламент избрал новых судей КТ взамен тех, чьи полномочия истекли, однако Навроцкий отказался принимать у них присягу, а председатель Богдан Свенчковский не допускал их к заседаниям. Ситуация обострилась, когда сейм и правительство попытались задействовать специальные юридические процедуры для обхода президентского вето, что фактически парализовало нормальную деятельность органа из-за взаимного непризнания полномочий сторон.

Ситуация вокруг Конституционного трибунала – это не просто юридический спор, а прямая борьба за то, кто будет определять законность реформ в стране. Сторонники премьера считают очищение трибунала своим долгом перед избирателями, тогда как лагерь президента обвиняет правительство в нарушении конституционного строя.

Противостояние властей переросло в уличные беспорядки. Возле здания трибунала на аллее Шуха в Варшаве 30 октября вспыхнули масштабные протесты сторонников партии "Право и справедливость", перешедшие в столкновения с полицией. Тысячи митингующих с консервативными и религиозными лозунгами попытались пойти на штурм ограждений, чтобы прорвать оцепление силовиков возле заблокированного здания суда. Протестующие начали забрасывать правоохранителей посторонними предметами, в ответ на что полиция Варшавы применила жесткие меры для восстановления порядка и задержала несколько человек. Для стабилизации обстановки к зданию суда были стянуты дополнительные силы военной полиции и спецподразделения по борьбе с беспорядками.

Суть юридических претензий к руководству Конституционного трибунала

Правовой конфликт вокруг руководства Конституционного трибунала связан с обвинениями в преднамеренном саботаже работы судебного органа. Основные претензии исполнительной власти адресованы председателю Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому. По версии действующего правительства, отказ допускать к заседаниям новых членов КТ привел к потере возможности принимать легитимные решения в полном составе.

Дополнительным триггером для жестких действий властей стали уголовные расследования, инициированные генеральным прокурором Вальдемаром Журеком. Прокуратура направила в Конституционный трибунал ходатайства о снятии судейского иммунитета со Свенчковского и Соханьского. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и грубых процедурных нарушениях, включая манипуляции при формировании судейских коллегий под конкретные политические запросы прежней правящей партии.

Решение о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, принятое судьей Анной Корвин-Пиотровской, правительство трактует как вынужденную меру для восстановления верховенства права. В свою очередь, отстраненное руководство трибунала называет эти претензии политически мотивированными, настаивая на том, что вмешательство исполнительной власти нарушает конституционный принцип независимости судебной системы.

История судебной реформы: наследие партии "Право и справедливость"

Корни нынешнего глубокого кризиса уходят в 2015–2023 годы, когда в Польше правила консервативная партия "Право и справедливость" (PiS). Сразу после прихода к власти она инициировала масштабную реформу системы правосудия. Целью изменений декларировалось очищение судейского корпуса от коррупции и наследия коммунистического прошлого. Однако на практике реформа привела к тому, что исполнительная и законодательная ветви получили беспрецедентный контроль над назначением судей, что вызвало жесткую критику внутри страны и со стороны Европейского союза.

Ключевым элементом этой реформы стало фактическое подчинение Конституционного трибунала. Партия PiS изменила правила назначения судей КТ, заполнив его лояльными кандидатами, которых оппозиция и независимые юристы называют "судьями-дублерами". Еврокомиссия неоднократно обвиняла Варшаву в подрыве принципа верховенства закона, замораживала выделение Польше многомиллиардных европейских фондов и вводила штрафные санкции. К моменту смены власти в конце 2023 года трибунал практически перестал восприниматься значительной частью общества и международными инстанциями как независимый арбитр.

Для коалиционного правительства Дональда Туска демонтаж судебного наследия PiS стал ключевым предвыборным обещанием. Нынешние радикальные действия кабинета министров сторонники Туска называют "возвращением к правовому государству" и деполитизацией судов. Оппозиция в лице PiS утверждает, что правительство само действует антиконституционными методами, разрушая законно созданную правовую систему страны.