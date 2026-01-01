Европа вышла на улицы: массовые протесты прошли в 6 европейских странах

В частности, масштабные демонстрации прошли более чем в 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.

Организованные движением Gen Z regelt ("Поколение Z выбирает") протестные акции молодежи по большей части имели мирный характер, однако вечером в некоторых городах, в том числе в Берлине, дело дошло до беспорядков. В Берлине на шествии левых радикалов в полицейских полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца, в Гамбурге поджигали баррикады, в Кёльне полицейским пришлось применить водометы.

По сообщениям берлинской полиции, от действий протестующих в городе пострадали 27 полицейских, в результате задержано 60 активистов.

По данным газеты Bild, участники протестов во Франкфурте-на-Майне вступили в стычки с полицией, на торговой улице били витрины магазинов. По информации издания, разграблению подвергся один из оружейных магазинов.

Как сообщили организаторы акций агентству DPA, в целом по стране на улицы вышли не менее 100 тыс. демонстрантов.

В Вене на акцию протеста под девизом Gen Z regelt также вышли около 100 тыс. человек, сообщила австрийская газета Der Standard.

Сбор участников прошел возле здания парламента Австрии, рядом с ним был установлен палестинский флаг. Затем колонна направилась к Венскому университету, скандируя "Молодежь, будущее, социализм!".

По данным правоохранительных органов, столкновений между демонстрантами и полицией в Вене не произошло.

В тот же день полиция арестовала 34 человека во время протестов в Гааге, сообщает портал Hart van Nederland. "Подавляющее большинство задержанных – несовершеннолетние, приехавшие из разных уголков Нидерландов", – указано в материале издания.

Подростков подозревают в ряде правонарушений, в том числе в применении насилия, использовании запрещенной пиротехники, а также в нарушении запрета на ношение скрывающей лицо одежды. В ходе столкновений участники протестов забрасывали полицейских горящими пиротехническими изделиями. В результате один сотрудник правоохранительных органов получил травму.

Беспорядки левых радикалов вспыхнули в швейцарском Цюрихе, на улицах горят баррикады, полиция применила водометы, сообщает газета 20 Minuten. "В направлении сотрудников правоохранительных органов летят бутылки. Демонстранты возводят баррикаду и поджигают ее", – говорится в сообщении издания.

По сведениям газеты, полиция применила водометы и слезоточивый газ. После того как демонстрантов оттеснили, те вновь возвели баррикады. Зафиксированы стычки с правоохранителями.

Как передает телеканал France 24, в столице Албании Тиране вновь начались массовые выступления с участием студенческой молодежи.

Изначально демонстрация проходила в спокойном ключе под проливным дождем возле здания Министерства образования. Тем не менее спустя короткое время группа радикально настроенных молодых людей начала бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки с зажигательной смесью, а также подожгла мусорные баки.

Чтобы разогнать толпу, полицейские были вынуждены применить два водомета. Согласно имеющейся информации, правоохранительные органы задержали 269 несовершеннолетних участников беспорядков.

Масштабные уличные протесты во Франции продолжаются третью субботу подряд. По данным французского Министерства внутренних дел, в целом по стране в уличных акциях участвовали 320 тыс. человек, в том числе 70 тыс. – в Париже. Организаторы акций заявляют, что протестующих по всей Франции было около полумиллиона, а в столице – 200 тыс.

Обновлено в 5:04 мск 1 ноября 2026 года