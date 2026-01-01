Масштабные уличные протесты во Франции продолжаются третью субботу подряд

В середине дня Министерство внутренних дел оценивало обстановку с манифестациями как "в целом спокойную", сообщалось об относительно незначительном количестве задержаний.

Напряженность в Париже и других городах возникла ближе к завершению акций. Около 17:00 (19:00 мск) в 12-м округе французской столицы произошли первые столкновения с полицией. По данным СМИ, в стражей порядка полетели камни, был применен слезоточивый газ, полицейские использовали дубинки против бунтовщиков, которых, по оценке СМИ, собралось около 300 человек.

Одновременно появились сообщения об обострении ситуации в Марселе, Лионе, Бордо, Руане, Нанте. МВД объявило, что в ряде городов были предотвращены грабежи и вандализм, отметив при этом мирный проход колонн манифестантов. Однако, уточнили в ведомстве, "радикальные элементы" в Марселе, Лионе и Бордо пытались пробиться в центры городов с целью погромов и мародерства.

"Столкновения все еще продолжаются", – констатировало министерство после 18:00 (20:00 мск).

Позже МВД распространило сведения, что по всей стране к 20:00 (22:00 мск) задержаны 511 участников акций. Стало известно также, что протестующие в Париже забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью, один полицейский получил ранение.

Первые массовые акции протеста состоялись во Франции 17 октября, они сопровождались погромами, грабежами и поджогами, нанесшими многомиллионный ущерб. Тогда, по информации МВД, на улицу вышли около 550 тыс. человек, а по подсчетам организаторов – 800 тыс. Через неделю, 24 октября, по оценкам МВД, по всей стране насчитывалось 410 тыс. протестующих, по данным организаторов – те же 800 тыс.

Уличные протесты повлекли за собой серьезный политический кризис в стране. В преддверии президентских выборов в 2027 году различные политические силы подвергли разрушительной критике действия правительства. Нынешние власти пошли на ряд уступок, но вместе с тем ввели в ряде городов комендантский час, запрет на собрания и другие жесткие меры по обеспечению порядка.

Французские организации лицеистов, которые принимают активное участие в протестах, ранее призвали продолжить уличные акции 31 октября и 5 ноября, несмотря на объявленные правительством шаги в ответ на их требования. Протестующие считают, что они должны использовать момент, чтобы "получить как можно больше возможностей для отстаивания прав".

Обновлено в 0:14 мск 1 ноября 2026 года