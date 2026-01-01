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Попавший под поезд медведь на 3 дня парализовал железнодорожную линию на Хоккайдо

В ночь на 31 октября, как сообщалось ранее, поезд столкнулся с медведем на Хоккайдо. Движение по линии Соя (Soya Line) между Отоинеппу и Вакканаем еще не восстановлено. Вакканай, к слову, это самый северный город Японии, по ту сторону пролива Лаперуза – уже Сахалин.

Столкновение с медведем парализовало жд сообщение на севере Хоккайдо

(Иллюстрация)

©The Villa Studio / Shutterstock/Fotodom

"Операции, как ожидается, возобновятся с первым по расписанию поездом 3 ноября", – указывается в объявлении железнодорожного оператора JR Hokkaido.

Однако это возобновление полным не станет – некоторые поезда все же не отправятся в путь.

Для пассажиров запустили автобусы, которыми можно будет воспользоваться и 3 ноября.

Soya Line связывает города Асахикава и Вакканай, авария произошла с экспрессом Sarobetsu №3 на участке между станциями Тэсио-Накагава и Тойканбэцу. Машинисты животное заметили и применили экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. С рельс сошел первый вагон (эти поезда четырехвагонного состава). В поезде в это время находились 32 пассажира и два члена поездной бригады.

Медведь в результате столкновения оказался зажат под поездом, но из-за темноты не было понятно, что с ним случилось, так что пассажиры провели ночь внутри состава.

По информации TBS News, лишь около 6:30 (по местному времени) 31 октября вызванный охотник засвидетельствовал гибель животного. Только после этого пассажиров начали развозить с помощью такси, это продолжалось примерно до 9:30.

Soya Line – самая "медвежья" линия на Хоккайдо. За прошлый финансовый год здесь произошло 29 инцидентов с медведями, в то время как на острове в целом – 76 (57 – прямые столкновения). Проблема стала настолько животрепещущей, что JR разработала и внедрила специальный инструмент под названием Bear Catcher ("Медвежий захват"). Это массивные механические "клешни", которые устанавливают на технические дрезины, чтобы оперативно поднимать и убирать туши крупных животных с путей для возобновления движения.

За последние 30 лет популяция бурых медведей на Хоккайдо удвоилась и теперь составляет около 12.000 особей.

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Метки: медведи поезд Япония
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