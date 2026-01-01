Попавший под поезд медведь на 3 дня парализовал железнодорожную линию на Хоккайдо

"Операции, как ожидается, возобновятся с первым по расписанию поездом 3 ноября", – указывается в объявлении железнодорожного оператора JR Hokkaido.

Однако это возобновление полным не станет – некоторые поезда все же не отправятся в путь.

Для пассажиров запустили автобусы, которыми можно будет воспользоваться и 3 ноября.

Soya Line связывает города Асахикава и Вакканай, авария произошла с экспрессом Sarobetsu №3 на участке между станциями Тэсио-Накагава и Тойканбэцу. Машинисты животное заметили и применили экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. С рельс сошел первый вагон (эти поезда четырехвагонного состава). В поезде в это время находились 32 пассажира и два члена поездной бригады.

Медведь в результате столкновения оказался зажат под поездом, но из-за темноты не было понятно, что с ним случилось, так что пассажиры провели ночь внутри состава.

По информации TBS News, лишь около 6:30 (по местному времени) 31 октября вызванный охотник засвидетельствовал гибель животного. Только после этого пассажиров начали развозить с помощью такси, это продолжалось примерно до 9:30.

Soya Line – самая "медвежья" линия на Хоккайдо. За прошлый финансовый год здесь произошло 29 инцидентов с медведями, в то время как на острове в целом – 76 (57 – прямые столкновения). Проблема стала настолько животрепещущей, что JR разработала и внедрила специальный инструмент под названием Bear Catcher ("Медвежий захват"). Это массивные механические "клешни", которые устанавливают на технические дрезины, чтобы оперативно поднимать и убирать туши крупных животных с путей для возобновления движения.

За последние 30 лет популяция бурых медведей на Хоккайдо удвоилась и теперь составляет около 12.000 особей.