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Расторгуев объяснил, от чего именно умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов

Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов с середины лета боролся с онкологическим заболеванием, затем оказался в больнице, где его не удалось спасти. Об этом в воскресенье, 1 ноября 2026 года, сообщил бессменный лидер коллектива Николай Расторгуев.

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

©Pavel Kashaev/Global Look Press

Ранее в соцсетях группы "Любэ" объявили, что Тарасов скончался в возрасте 64 лет. СМИ также писали, что музыкант боролся с раком.

"Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезнь", – сказал Расторгуев, отвечая на вопрос, стало ли онкологическое заболевание причиной смерти Тарасова, в беседе с РИА Новости.

Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова.

Свою профессиональную карьеру он начинал как оперный певец. Кроме того, музыкант обладал глубокими познаниями в классической музыке (его любимым композитором был Рахманинов).

Музыкант сотрудничал с коллективом Игоря Матвиенко с момента его основания в 1989 году. Он принимал участие в записи всех студийных альбомов группы за всю ее историю.

В "Любэ" Тарасов отвечал за сложные дополнительные вокальные партии, включая басовые подпевки. В первые 15 лет существования группы он работал исключительно в студии звукозаписи. В постоянный гастрольный и концертный состав коллектива музыкант вошел только в 2005 году. На живых выступлениях он также периодически играл на перкуссии.

Помимо эстрадной деятельности, Алексей Тарасов занимался сольным творчеством, а также регулярно пел в церковном хоре и сотрудничал с известным ансамблем древнерусской духовной музыки "Сирин".

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Метки: музыка
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