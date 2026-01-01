Умер бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов

"С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея", – говорится в некрологе.

По информации СМИ, Тарасов умер 30 октября. Причина его смерти не раскрывается. О дате и месте прощания с музыкантом пока также не сообщалось.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального института им. Ипполитова-Иванова. До прихода в "Любэ" занимался оперным пением.

С группой Тарасов был связан практически с момента ее основания в 1989 году. Как указано на официальном сайте коллектива, он участвовал в записи всех студийных альбомов, однако в концертный состав вошел только в 2005 году.

На протяжении многих лет музыкант оставался одним из участников коллектива. Его любимой композицией из репертуара "Любэ" была песня "Там, за туманами".

Поклонники обратили внимание, что в последние месяцы Тарасов не появлялся на сцене вместе с группой. По словам зрителей, с начала лета его партии на концертах исполнял сын Серафим. В частности, его видели на выступлении коллектива в Иркутске.

После известия о смерти отца Серафим опубликовал в социальных сетях совместные фотографии и посвятил ему прощальные слова: "Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом".