Минобороны Ирана пригрозило Трампу затяжным конфликтом

"Те, кто угрожает, не будут диктовать масштаб, время или последствия нашего оборонительного ответа", – подчеркнул он.

Иранские официальные лица не раз отмечали, что новая вспышка боевых действий с США может затянуться дольше конфликта, начавшегося в начале этого года, и ее срок не будет определять Трамп, сообщает Al-Jazeera.

Одновременно власти Ирана предупредили о готовности нанести "разрушительные удары" по американским военным кораблям на Ближнем Востоке и заявили, что "враждебные силы", попытавшиеся вторгнуться на сушу, столкнутся с "ощутимым поражением".

После начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля последовали примерно 40 дней интенсивных боевых действий. В апреле обмен атаками сократился до редких взаимных ударов по судам в Ормузском проливе.

В воскресенье днем Иран признал Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями и объявил британскую разведку MI6 "враждебной структурой", передает государственное агентство IRNA.

МИД Ирана обвинил Лондон в участии в американо-израильских ударах по Ирану через предоставление военных баз и логистической поддержки США.

Это решение может повлечь преследование по иранскому законодательству для лиц, обвиняемых в сотрудничестве с MI6, и повысить риск военного столкновения между двумя странами, отмечает Associated Press.

Кроме того, источники в Белом доме заявили, что Трамп может начать новую операцию против Ирана после выборов. По словам собеседника издания Axios, если республиканцы потерпят серьезное поражение, Трамп может решиться на более жесткие действия против Тегерана. Именно поэтому региональные партнеры убеждают Иран, что сейчас у него наиболее благоприятная возможность договориться с Вашингтоном.