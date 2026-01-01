Трамп может начать новую операцию против Ирана после выборов – Axios

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Почему Иран торопят с переговорами

По словам собеседника издания, если республиканцы потерпят серьезное поражение, Трамп может решиться на более жесткие действия против Тегерана. Именно поэтому региональные партнеры убеждают Иран, что сейчас у него наиболее благоприятная возможность договориться с Вашингтоном. "Лучший шанс заключить сделку у них есть прямо сейчас", – сказал источник Axios.

Официальный представитель Белого дома заявил Axios, что результаты выборов не будут влиять на решения Трампа относительно Ирана.

Переговоры в Тегеране и позиция Катара

На фоне угрозы новой военной операции катарские посредники 30 октября провели в Тегеране переговоры продолжительностью более 12 ч., сообщили дипломатические источники Axios. Они пытались добиться договоренности о возобновлении прямых переговоров между США и Ираном до выборов и предотвратить новую эскалацию после голосования. Обсуждения продолжатся 31 октября в Дохе.

По словам дипломатического источника, во время переговоров катарские представители поддерживали постоянный контакт с Белым домом. Собеседник издания сообщил о положительных сдвигах, однако отметил, что работа над соглашением продолжается.

Разногласия по условиям переговоров Ирана и США

Как рассказал американский чиновник, основным препятствием остаются разногласия относительно предварительных условий. Администрация Трампа требует от Ирана уступок по ядерной программе уже на этапе возобновления переговоров. Тегеран, в свою очередь, настаивает на предварительном снятии американской морской блокады, размораживании активов и разрешении на экспорт нефти.

Катарские посредники предлагают Ирану допустить инспекторов ООН на ядерные объекты, подвергшиеся ударам, в качестве меры укрепления доверия. В ответ Вашингтон мог бы частично ослабить санкции.

По данным Axios, внутри администрации США нет единой позиции относительно дальнейших действий. Министр обороны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио сомневаются в возможности заключения ядерного соглашения с нынешними иранскими властями. Они считают, что Трампу следует продолжить ослабление иранского руководства, в том числе посредством новых ударов.

Операция США против Ирана и перемирие 2026 года

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий и восстановлении судоходства через Ормузский пролив, однако в июле столкновения возобновились, а США вновь ввели морскую блокаду иранских портов.

В октябре Трамп допустил проведение новой операции "Эпическая ярость". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон представил президенту несколько вариантов ударов, включая атаки на иранские ядерные объекты и инфраструктуру. Окончательное решение, по данным газеты, тогда принято не было.

25 октября Трамп заявил, что США предстоит решить, заключать ли соглашение с Ираном или "покончить с ним". Спустя несколько дней американский президент назвал нападение на Иран одним из лучших решений за время своего президентства и подчеркнул, что без колебаний повторил бы его.

Трамп назвал нападение на Иран одним из своих величайших решений. Президент США заявил на предвыборном митинге в Техасе, что вызванные конфликтом краткосрочные трудности нужны ради долгосрочной выгоды.