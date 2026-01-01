Лось погиб в Зеленограде при наезде "Атланта", местные СМИ пишут о целом стаде животных в городе

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животного.

По информации столичной ГАИ, лоси выходили сегодня на дорогу в Зеленограде трижды.

Еще один лось столкнулся с автомобилем Ford в районе дома 6А на Панфиловском проспекте. В районе дома 2 на том же проспекте лось спрыгнул с моста.

В ГАИ напоминают: "Снижайте скорость в зонах, прилегающих к лесным массивам. Будьте особенно внимательны в сумерках и в предрассветные часы – в это время активность диких животных возрастает".

При появлении лося на дороге в ГАИ советуют не совершать резких маневров и не сигналить, лучше плавно снизить скорость и подождать, пока животное уйдет.

Покидать место происшествия после столкновения нельзя – это ДТП, которое нужно оформить по правилам.

Zelenograd.ru рассказывает 5 ноября о "целом нашествии животных" – их видели в районе 1-го микрорайона, ТЦ "Панфиловский" и Ленинградского шоссе. Есть видео, на котором два крупных лося переходят дорогу и движутся к ТЦ "Панфиловский". Утром лосиху с двумя лосятами заметили недалеко от мемориала "Штыки".