В Пугачёве у 19 человек выявили описторхоз

По результатам лабораторных исследований обнаружены возбудители описторхоза. 35 кг рыбы снято с реализации, приостановлена продажа и другой рыбной продукции.
Как заявляют в Роспотребнадзоре, проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с лабораторным контролем продукции и биологического материала, отобранного у пострадавших.
Первые пострадавшие обратились за помощью 1 ноября, об этом писали в региональном следственном управлении СКР со ссылкой на социальные медиа 2 ноября. Была организована доследственная проверка.
В ТАСС со ссылкой на саратовский минздрав информировали ранее, что госпитализировано семь человек, они "в удовлетворительном состоянии".
Пугачёв – город с населением около 39 тыс. человек примерно в 150 км к юго-западу от Самары, в 190 км к северо-востоку от Саратова (скорее, к СВВ), в 60 км к востоку от Балаково.
Что такое описторхоз?
Описторхоз – одно из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем являются плоские черви-трематоды (сосальщики) рода Opisthorchis.
Наиболее широко в России представлен вид Opisthorchis felineus (кошачья, или сибирская двуустка), он встречается в районах рек Сибири и Дальнего Востока (особенно в бассейне Оби и Иртыша). Менее интенсивны очаги на Урале, в европейской части России, Поволжье.
"Распространен описторхоз, вызванный другим видом сосальщика, и в странах Южной и Юго-Восточной Азии, о чем следует помнить туристам. Например, в Таиланде описторхозом поражено до 80% населения", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Чем грозит описторхоз?
Заражение человека происходит при употреблении в пищу язя, ельца, плотвы, леща, линя, красноперки, гольяна, жереха, подуста (рыб из семейства карповых) после недостаточной тепловой обработки, выдержки в солевом растворе.
Механизм заражения – фекально-оральный, путь пищевой, а иногда контактно-бытовой (при обсеменении личинками разделочного инвентаря).
Описторхисы вызывают развитие ангихолита, холецестита, панкреатита, цирроза печени, анемии, способствуют проникновению вирусной и бактериальной инфекций в билиарную систему, возникновению восходящего гепатита, камней в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы. Также увеличивается риск осложнений бронхиальной астмы, сахарного диабета и других хронических заболеваний.
Что разумно делать для профилактики?
- Не есть сырую, недостаточно термически обработанную, недосоленную рыбу семейства карповых.
- Варить не слишком крупные куски рыбы хотя бы 20 мин. после закипания.
- Прожаривать небольшие куски распластанной рыбы под крышкой на сковороде в жиру не менее 20 мин.
- Засаливать мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (от 25 см) – в течение 40 дней с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.
- Выпекать пироги с рыбой не менее часа.
- Обязательно засаливать рыбу при холодном копчении.
- Проводить горячее копчение при температуре +80°C не менее двух часов.
- Замораживать рыбу весом до килограмма при минус 28°C не менее 41 ч., при минус 35°C – не менее 10 ч., в бытовом холодильнике – не менее месяца.
- Тщательно промывать дезинфицирующими средствами разделочные доски, не использовать их для других целей.