В Пугачёве у 19 человек выявили описторхоз

По результатам лабораторных исследований обнаружены возбудители описторхоза. 35 кг рыбы снято с реализации, приостановлена продажа и другой рыбной продукции.

Как заявляют в Роспотребнадзоре, проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с лабораторным контролем продукции и биологического материала, отобранного у пострадавших.

Первые пострадавшие обратились за помощью 1 ноября, об этом писали в региональном следственном управлении СКР со ссылкой на социальные медиа 2 ноября. Была организована доследственная проверка.

В ТАСС со ссылкой на саратовский минздрав информировали ранее, что госпитализировано семь человек, они "в удовлетворительном состоянии".

Пугачёв – город с населением около 39 тыс. человек примерно в 150 км к юго-западу от Самары, в 190 км к северо-востоку от Саратова (скорее, к СВВ), в 60 км к востоку от Балаково.

Что такое описторхоз?

Описторхоз – одно из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем являются плоские черви-трематоды (сосальщики) рода Opisthorchis.

Наиболее широко в России представлен вид Opisthorchis felineus (кошачья, или сибирская двуустка), он встречается в районах рек Сибири и Дальнего Востока (особенно в бассейне Оби и Иртыша). Менее интенсивны очаги на Урале, в европейской части России, Поволжье.

"Распространен описторхоз, вызванный другим видом сосальщика, и в странах Южной и Юго-Восточной Азии, о чем следует помнить туристам. Например, в Таиланде описторхозом поражено до 80% населения", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Чем грозит описторхоз?

Заражение человека происходит при употреблении в пищу язя, ельца, плотвы, леща, линя, красноперки, гольяна, жереха, подуста (рыб из семейства карповых) после недостаточной тепловой обработки, выдержки в солевом растворе.

Механизм заражения – фекально-оральный, путь пищевой, а иногда контактно-бытовой (при обсеменении личинками разделочного инвентаря).

Описторхисы вызывают развитие ангихолита, холецестита, панкреатита, цирроза печени, анемии, способствуют проникновению вирусной и бактериальной инфекций в билиарную систему, возникновению восходящего гепатита, камней в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы. Также увеличивается риск осложнений бронхиальной астмы, сахарного диабета и других хронических заболеваний.

Что разумно делать для профилактики?