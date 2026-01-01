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Что известно об украинской сети мошеннических кол-центров

"Участники организации координировали деятельность как минимум 52 кол-центров. В этих офисах работало как минимум 2700 человек", – говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале НАБУ.

По данным следствия, оплата работы кол-центров велась помесячно, средняя такса составляла 7 тысяч долларов за один "офис". Данные об оплате централизованно систематизировались "крышей" в СБУ и офисе генпрокурора.

Кого подозревают в прикрытии украинской сети мошеннических кол-центров

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, которую возглавлял чиновник офиса генпрокурора. Был задержан замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Кропива.

По данным САП, участники схемы получали от кол-центров деньги за невмешательство, а затем легализовали их через покупку недвижимости, ценностей и под видом дохода близких лиц. Пятерым участникам схемы предъявили обвинение.

В среду НАБУ также организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских, у которых прошли обыски.

Кто "крышует" украинскую сеть мошеннических кол-центров на самом деле

Генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин рассказал журналистам, что мошеннические кол-центры на Украине поделены между Генпрокуратурой, СБУ и НАБУ, которые их "крышуют".

"Одни кол-центры крышует генеральный прокурор Украины, другие – НАБУ, главная организация по борьбе с преступностью и коррупцией, она тоже крышует", – сказал Перелыгин.

По его словам, СБУ и Главное управление разведки (ГУР) Украины также обеспечивают покровительство кол-центрам. "Они между собой даже перестреливаться уже начали – до такой степени им понравился этот бизнес, они делят его между собой", – подчеркнул он.

Перелыгин добавил, что власти Украины спонсируют, организуют и обеспечивают безопасность кол-центров. По его мнению, международные судебные инстанции и страны ООН должны обратить на это внимание.

Ранее заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в интервью РИА Новости рассказал, что украинские кол-центры находятся и в странах Юго-Восточной Азии.

Мэр Днепропетровска ранее покинул Украину на фоне расследования НАБУ об организации сети мошеннических кол-центров.