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Дочь Аркадия Райкина Екатерина умерла на 89-м году жизни

Театр имени Евгения Вахтангова, в котором Екатерина Райкина прослужила около 50 лет, во вторник, 3 ноября 2026 года, выразил соболезнования в связи с кончиной артистки. В театре напомнили, что актриса впервые вышла на его сцену в 12 лет.

Актриса Екатерина Райкина, 1960 год

Актриса Екатерина Райкина, 1960 год

©Ковригин Вадим/ТАСС

Как сообщает ТАСС, смерть Райкиной наступила по естественным причинам. Она до последнего находилась в сознании.

"Летом она попала в больницу, теряла силы. Возраст брал свое. Последнее время физически чувствовала себя тяжело", – рассказал источник агентства.

Творческий путь Екатерины Райкиной на вахтанговской сцене и в кино

Екатерина Райкина впервые вышла на сцену Театра им. Евгения Вахтангова в возрасте 12 лет, она сыграла Козетту в постановке "Отверженные", когда труппа находилась на гастролях в Ленинграде. Профессиональная карьера артистки в театре началась после окончания Театрального училища им. Щукина в 1959 году. В итоге она прослужила на вахтанговской сцене около 50 лет.

Среди ее заметных театральных работ – роли Софьи в комедии "Дамы и гусары", Лоче в "Миллионерше" и Кати в "Потерянном сыне". Екатерина Аркадьевна также принимала участие в таких крупных постановках театра, как "Антоний и Клеопатра", "Идиот" и "Принцесса Турандот".

В кинематографе и на телевидении Райкина стала известна во многом благодаря фильмам-спектаклям. Вехами в ее экранной карьере стали телевизионная версия "Дам и гусаров", а также двухсерийная музыкальная картина "Благочестивая Марта", где она исполнила роль доньи Хуаны. В 1976 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Семья и преемственность творческой династии Райкиных

Екатерина Райкина родилась в Ленинграде в семье артистов. Ее отцом был легендарный советский актер эстрады, театра и кино, народный артист СССР Аркадий Исаакович Райкин. Мать Руфь Марковна Иоффе также была актрисой и литератором, выступавшей на сцене Ленинградского театра эстрады и миниатюр под псевдонимом Рома. Младший брат Екатерины Аркадьевны Константин Райкин пошел по стопам родителей, став известным актером, режиссером и художественным руководителем московского театра "Сатирикон".

Личная жизнь актрисы также была тесно связана с театральной средой. Ее первым супругом стал актер Михаил Державин, также учившийся в Театральном училище им. Щукина. Во втором браке с народным артистом СССР Юрием Яковлевым родился сын Алексей Яковлев. Он окончил Щукинское училище и служил в Театре им. Ермоловой, а позже занялся бизнесом в сфере недвижимости. При этом он продолжил периодически участвовать в постановках Центрального дома актера и труппы "Блуждающие звёзды". Третьим мужем актрисы стал ее коллега по вахтанговской сцене, заслуженный артист РСФСР Владимир Коваль.

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Метки: театр
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