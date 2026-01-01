Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе у берегов Омана

"Управление получило сообщение об инциденте в 17 км к северо-востоку от прибрежного поселения Лима. Капитан судна заявил, что в танкер попал снаряд неустановленного происхождения, который пробил правый борт", – привел данные UKMTO "Интерфакс".

Ущерб окружающей среде в результате инцидента не зафиксирован.

Ормузский пролив – главная нефтяная артерия планеты

Ормузский пролив представляет собой узкую, но стратегически важную судоходную артерию, соединяющую Персидский залив на западе с Оманским заливом и Индийским океаном на востоке. Северное побережье пролива контролируется Ираном, в то время как южный берег – Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По этому маршруту транспортируется более 20% всех международных поставок нефти, что составляет около 20 млн баррелей сырья в сутки. Пролив служит основным путем экспорта углеводородов для крупнейших производителей ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Ирак.

Противостояние в Ормузском проливе

Обстрел танкера у берегов Омана произошел на фоне резкого обострения геополитической обстановки в Ближневосточном регионе, продолжающегося с февраля 2026 года. В этой акватории развернулось открытое военно-морское противостояние между США и Ираном за контроль над стратегически важной энергетической артерией. Тегеран ввел жесткие ограничения на судоходство в Ормузском проливе, требуя от гражданских судов запрашивать официальное разрешение на транзит, в то время как Вашингтон и его союзники объявили морскую блокаду иранских портов и начали осуществлять военное сопровождение коммерческого флота.

Основное подозрение в организации атак на танкеры традиционно падает на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Иранские военные используют беспилотники, ракеты и морские мины для давления на перевозчиков, которые, по заявлению Тегерана, нарушают правила судоходства или пытаются скрытно пройти через пролив под прикрытием американских ВМС.

Ситуация усугубляется тем, что угрозы для судоходства вышли далеко за пределы самого пролива и распространились на прилегающие воды Омана, ОАЭ и Катара. Нападения на танкеры и газовозы в ближневосточных водах стали регулярными – только за последние недели международные мониторинговые центры зафиксировали десятки инцидентов с применением дронов и дистанционных взрывных устройств.

UKMTO – главный координатор безопасности на стратегических морских маршрутах

Управление морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO) – специализированная структура в составе Королевского военно-морского флота Великобритании. Организация выполняет роль ключевого связующего звена между военными силами, государственными органами и международным коммерческим судоходством, обеспечивая безопасность торговых судов в стратегически важных регионах.

Главная задача UKMTO – оперативное оповещение судовладельцев и капитанов о любых угрозах морской безопасности, включая пиратство, вооруженные нападения, обстрелы и незаконные задержания судов. Эксперты организации осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации в режиме реального времени, собирая данные об инцидентах в акватории Индийского океана, Красного моря и Персидского залива.

Именно на сводки и предупреждения UKMTO опираются международные компании при планировании безопасных маршрутов. В условиях обострения геополитической обстановки ведомство координирует действия торговых судов и направляет запросы о помощи военным кораблям международной коалиции, патрулирующим кризисные зоны.

Ранее КСИР заявил об остановке двух танкеров в южной части Ормузского пролива.