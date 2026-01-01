КСИР сообщил об остановке двух танкеров в южной части Ормузского пролива

Согласно сообщению КСИР, которое приводит в своем Telegram-канале агентство IRNA, на танкерах были отключены навигационные системы. Суда вошли в запрещенную зону, несмотря на предупреждения по радиосвязи.

Инциденты с остановкой танкеров произошли по вине армии Соединенных Штатов, утверждают в КСИР.

Ормузский пролив: главная нефтяная артерия планеты

Ормузский пролив – это стратегически важный морской проход, соединяющий Персидский залив на западе с Оманским заливом и Аравийским морем на востоке. Географически пролив разделяет побережья Ирана на севере и Омана (его полуанклава Мусандам) на юге. Протяженность морского коридора составляет около 167 км, а в самом узком месте его ширина сужается до 34 км.

С экономической точки зрения Ормузский пролив является важнейшей энергетической артерией мира. Через него проходит более 20% мирового объема морских перевозок нефти и около 20% глобального трафика сжиженного природного газа (СПГ). Это главный морской путь для экспорта углеводородов из ключевых стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака, а также крупнейшего поставщика СПГ – Катара.

Иранская блокада Ормузского пролива и тактика морских конвоев США

Острый кризис в зоне Ормузского пролива начался весной 2026 года. В ответ на серию массированных военных ударов со стороны США и Израиля по объектам на территории Ирана Тегеран ввел жесткие ограничения на судоходство, фактически перекрыв Ормузский пролив для коммерческих кораблей. После этого, стремясь усилить давление на исламскую республику, ВМС США развернули жесткую экономическую и морскую блокаду ключевых иранских портов.

Власти Ирана в лице КСИР объявили акваторию пролива зоной своего полного контроля, запретив проход судов без прямого согласования. В рамках этой блокады иранская сторона использует тактику радиоэлектронного подавления навигационных сигналов, минирует фарватер и задействует боевые дроны для перехвата нарушителей. Из-за взаимных ограничений легальный гражданский трафик в проливе упал на 90%, заставив мировые рынки адаптироваться к условиям "танкерной войны".

Чтобы преодолеть ограничения Ирана и обеспечить вывоз углеводородов из стран Персидского залива, Пентагон развернул масштабную операцию по сопровождению коммерческих судов. ВМС США формируют из гражданских судов защищенные караваны. Американские ракетные эсминцы и авианосные группы выстраивают вокруг танкеров боевой ордер охранения, призванный отражать атаки с воздуха и моря. Кроме того, подразделения Центрального командования США (CENTCOM) проводят регулярное траление фарватера, очищая основные маршруты от мин, и задействуют палубную авиацию для воздушного прикрытия.

В рамках этой тактики американские военные направляют конвои по альтернативному южному коридору, пролегающему ближе к территориальным водам Омана, который США называют безопасным. При этом некоторые торговые суда, стремясь скрытно преодолеть опасную зону, самостоятельно отключают автоматические идентификационные системы (AIS), что идет вразрез с официальными рекомендациями ВМС США.

Ранее в Ормузском проливе после столкновения с морской миной загорелся танкер.