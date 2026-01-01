"Человек-паук 5" за горами: что впереди у Питера Паркера и когда ждать продолжение "Нового дня"

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Работа над сценарием к новому фильму еще не начиналась. Креттон говорит, что готов взяться за проект, но его ближайшим фильмом станет экранизация манги "Наруто". На этом фоне наиболее вероятным сроком появления пятой части является 2029 год, подсчитал автор Cosmic Book News. К этому моменту в киновселенной Marvel может многое измениться.

Что ждет Человека-паука: "Мстители", анимация и Майлз Моралес

У продолжения истории Питера Паркера есть сюжетная перспектива. Кевин Файги, глава Marvel Studios, отвечающий за развитие киновселенной, заявил, что студия хочет ввести в игровую киновселенную Майлза Моралеса. Это подросток, который становится новым Человеком-пауком в анимационной трилогии о паутине вселенных Spider-Verse.

"Да, у нас определенно есть планы (на игровую версию Майлза – «Профиль»), и я думаю, что в какой-то момент фильм о Человеке-пауке должен будет ввести Майлза – после завершения серии «Человек-паук: Через вселенные»" – цитирует Файги People.

Майлза должен будет играть темнокожий актер. Герой родился и вырос в Бруклине (Нью-Йорк) в семье афроамериканца и пуэрториканки. Идея ввести в сюжет темнокожего Человека-паука появилась у главного редактора Marvel Акселя Алонсо в 2008 году, незадолго до избрания Барака Обамы президентом США. Реализовать ее удалось в 2011 году.

Третий, и последний анимационный фильм о Питере Паркере называется "Человек-паук: За пределами Вселенной" (Beyond the Spider-Verse). Он должен выйти на экраны 18 июня 2027 года. Также герой может появиться в фильмах "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны". Премьера последнего состоится 17 декабря 2027 года.

Скорей всего, новая картина о Человеке-пауке выйдет позже, и в ней будут отражены все изменения супергеройской вселенной. Недавно Marvel зарезервировала в прокатном календаре безымянный фильм на 9 ноября 2029 года – им вполне мог бы оказаться пятый "Человек-паук", но пока студия не комментировала сроки выхода картины.

Рекордный успех "Человека-паука: Новый день"

Фильм вышел в прокат 31 июля 2026 года и сразу установил рекорд сборов для стартового уикенда. За первые выходные она заработала в Северной Америке $360 млн, превзойдя результат "Мстителей: Финал" ($357 млн).

К окончанию третьего уикенда североамериканские сборы достигли $785,8 млн. Еще $1,24 млрд фильм заработал за пределами США и Канады. Общий результат составил более $2 млрд. Фильм стал восьмым в истории кино, которому удалось преодолеть эту отметку. Картина неплохо заработала в Китае, собрав около $210 млн.

Аналитики полагают, что "Новый день" может обойти исторического рекордсмена по сборам – "Звездные войны: Пробуждение силы" ($936,6 млн в США). Тогда он станет крупнейшим фильмом в истории североамериканского проката, правда, без учета инфляции.

"Человек-паук: Новый день": история забытого героя

Действие начинается примерно через четыре года после событий "Нет пути домой". После заклинания Доктора Стрэнджа весь мир, включая Эм Джей, забыл, кто такой Питер Паркер. Герой лишился прежней жизни.

Он не пытается вернуть отношения с людьми из своего прошлого. Вместо этого он решил превратить деятельность Человека-паука в свою единственную идентичность. Постоянная нагрузка приводит Питера к физической и психологической трансформации. Параллельно в Нью-Йорке появляется новая угроза – противник, которого невозможно нормально увидеть. Серия странных преступлений постепенно выводит героя на гораздо более серьезную опасность.

Свадьба Зендеи и Холланда как фактор успеха

Интерес к "Человеку-пауку: Новый день" подогревает тот факт, что теперь экранную пару Питера Паркер и Эм Джей играют новоиспеченные супруги Том Холланд и Зендея.

Их отношения начались еще во время работы над предыдущими фильмами о Человеке-пауке. В 2026 году актеры тайно поженились. В августе пара провела частное свадебное торжество в британском графстве Суррей, после чего их неоднократно замечали с обручальными кольцами. Эффект усиливает и совместный промотур: Холланд и Зендея вместе появляются на премьерах и фанатских мероприятиях.

В актерский состав также вошли Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Марк Руффало, Сэди Синк, Трэмелл Тиллман и Майкл Мэндо.

Что говорят критики о новом "Человеке-пауке"

Обозреватели главным образом хвалят образ более взрослого Питера Паркера. В отличие от первых фильмов с Холландом, здесь герой уже не подросток, который пытается совместить школу, друзей и супергеройство. Он фактически добровольно отказался от нормальной человеческой жизни и теперь сталкивается с последствиями этого выбора.

Часть критиков считает, что Marvel по-прежнему слишком сильно зависит от привычной формулы своих комиксов. Даже положительные рецензии отмечают, что фильм не совершает радикального художественного переворота, но делает франшизу эмоционально взрослее.

На Rotten Tomatoes у картины 90% положительных рецензий критиков и 96% у зрителей. Консенсус критиков отмечает зрелищность фильма, более зрелую эмоциональную историю и игру Холланда. На Metacritic – 66/100 на основании 56 рецензий. 71% критических отзывов положительные, 27% смешанные и 2% отрицательные. Пользовательская оценка значительно выше – 8 из 10 на основании более 800 оценок.