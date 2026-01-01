"Человек-паук 4" собрал $2,05 млрд и вышел на седьмое место в истории кино

Картина с участием Тома Холланда в роли Питера Паркера официально стала седьмым проектом в истории, преодолевшим двухмиллиардную отметку. Благодаря текущим сборам блокбастер обошел по кассе фильм "Мстители: Война бесконечности" ($2,03 млрд), сместив его на восьмую строчку глобального рейтинга. Об этом пишет Variety.
На данный момент в топ-7 самых кассовых релизов мирового кинематографа входят исключительно проекты студий, принадлежащих компании Disney: "Аватар" ($2,9 млрд), "Мстители: Финал" ($2,7 млрд), "Аватар: Путь воды" ($2,3 млрд), "Титаник" ($2,2 млрд), "Звездные войны: Пробуждение Силы" ($2,07 млрд) и "Человек-паук 4: Новый день" ($2,050 млрд).
С учетом того, что картина провела в прокате всего три уик-энда и продолжает демонстрировать высокую динамику, аналитики прогнозируют финальный результат на уровне $2,3–2,5 млрд. При достижении этих показателей фильм поборется за место в первой тройке самых кассовых лент всех времен.
Для Sony это крупнейший финансовый успех в истории студии, а для Marvel – подтверждение статуса Человека-паука как главного кассового драйвера киновселенной.
Почему "Человек-паук 4" собирает такую кассу
Аналитики киноиндустрии и профильные СМИ выделяют пять ключевых факторов, благодаря которым фильм "Человек-паук 4: Новый день" демонстрирует сборы уровня исторических рекордов:
- Полноценный прокат в Китае. В отличие от прошлой части "Нет пути домой", которой не открыли дорогу в Поднебесную, новый фильм сразу получил масштабный китайский релиз. Это открыло огромный рынок и добавило к международной кассе сотни миллионов долларов в первые же недели.
- Рекордная маркетинговая кампания. Студия Sony выстроила одну из самых дорогих рекламных кампаний в истории Голливуда. Огромный бюджет был вложен в интеграции с социальными сетями, видеоиграми и коллаборации с мировыми брендами, что обеспечило максимальный охват аудитории еще до премьеры.
- Сильный сценарий и зрительский сарафан. Фильм ушел от привычных супергеройских штампов в сторону глубокой личной драмы Питера Паркера. Проект получил редкую высшую оценку A по шкале CinemaScore и удержал у себя более 95% положительных отзывов аудитории, что заставляет людей ходить в кино повторно.
- Удачное расширение актерского состава. Помимо возвращения Тома Холланда и Зендеи, каст усилили популярными молодыми звездами вроде Сэди Синк, что мгновенно привлекло к экранам подростковую и более молодую аудиторию.
- Эффект дефицита качественных блокбастеров. На фоне затянувшегося кризиса жанра кинокомиксов зрители соскучились по масштабным проектам-событиям. Фильм приобрел статус обязательного к просмотру релиза, который обсуждают в соцсетях и на который ходят большими компаниями.