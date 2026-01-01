"Человек-паук 4" собрал $2,05 млрд и вышел на седьмое место в истории кино

Картина с участием Тома Холланда в роли Питера Паркера официально стала седьмым проектом в истории, преодолевшим двухмиллиардную отметку. Благодаря текущим сборам блокбастер обошел по кассе фильм "Мстители: Война бесконечности" ($2,03 млрд), сместив его на восьмую строчку глобального рейтинга. Об этом пишет Variety.

На данный момент в топ-7 самых кассовых релизов мирового кинематографа входят исключительно проекты студий, принадлежащих компании Disney: "Аватар" ($2,9 млрд), "Мстители: Финал" ($2,7 млрд), "Аватар: Путь воды" ($2,3 млрд), "Титаник" ($2,2 млрд), "Звездные войны: Пробуждение Силы" ($2,07 млрд) и "Человек-паук 4: Новый день" ($2,050 млрд).

С учетом того, что картина провела в прокате всего три уик-энда и продолжает демонстрировать высокую динамику, аналитики прогнозируют финальный результат на уровне $2,3–2,5 млрд. При достижении этих показателей фильм поборется за место в первой тройке самых кассовых лент всех времен.

Для Sony это крупнейший финансовый успех в истории студии, а для Marvel – подтверждение статуса Человека-паука как главного кассового драйвера киновселенной.

Почему "Человек-паук 4" собирает такую кассу

Аналитики киноиндустрии и профильные СМИ выделяют пять ключевых факторов, благодаря которым фильм "Человек-паук 4: Новый день" демонстрирует сборы уровня исторических рекордов: