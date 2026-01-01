Атака БПЛА в ночь на 3 ноября: уничтожено 856 дронов, поврежден НПЗ в Ярославле, пострадали люди, в Крыму ввели отключения света

Как указывается в канале российского ведомства в мессенджере "Макс", дроны обезврежены над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Чёрного моря.

Что известно о последствиях атак БПЛА на российские регионы

В Ярославле силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. Он получил повреждения инфраструктуры, возникло возгорание, его ликвидируют. Двоих сотрудников госпитализировали с осколочными ранениями, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, всего было нейтрализовано 124 БПЛА.

В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском, Миллеровском и Тарасовском районах, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – написал он в своем канале в мессенджере "Макс".

Об уничтоженных беспилотниках также сообщают в Telegram-каналах и "Максе" власти других регионов, фигурирующих в сообщении Минобороны РФ.

По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, за прошедшую ночь в небе над регионом подразделениями ПВО уничтожено 38 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, отметил чиновник.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что минувшей ночью силами ПВО уничтожено 65 БПЛА над территориями восьми округов, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

За сутки ВСУ 61 раз атаковали территорию Белгородской области, над регионом были сбиты и подавлены 123 БПЛА. В Валуйском и Шебекинском округах пострадали два мирных жителя, рассказал глава региона Александр Шуваев.

Над территорией Брянской области, по данным губернатора Егора Ковальчука, за сутки было уничтожено 217 БПЛА самолетного типа.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал утром 3 ноября, что в городе введены ограничения на подачу электричества из-за атаки по энергоструктуре за пределами региона. Впоследствии глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что в связи с понижением мощностей в муниципалитете действуют веерные отключения света, точный график отключений составить невозможно. Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло также сообщила о введении веерных отключений электроэнергии в связи с понижением мощностей. Глава администрации Евпатории Виталий Оганесян предупредил, что в большей части города нет света. Он отметил, что ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях за пределами города.

С 20:30 2 ноября до 7:30 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА, 187 дронов нейтрализовано на подлете к Москве, сообщил утром во вторник мэр столицы Сергей Собянин.