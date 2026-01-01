Ужесточение ПДД для электросамокатов, мопедов и велосипедов подготовил Минтранс: что изменится

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Что изменится для водителей электросамокатов и велосипедов

Как пишет во вторник, 3 ноября 2026 года, "Коммерсантъ", первый блок поправок касается пользователей СИМ и классификации таких средств передвижения.

Предполагается, что электросамокаты и электровелосипеды с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт приравниваются к мопедам и получают статус "механического транспортного средства". Их водители должны иметь и предъявлять по требованию инспектора права категории М.

Обычный велосипед, согласно документу, должен двигаться только за счет мускульной силы – электромотор в конструкции не допускается.

Под СИМ предлагается понимать электросамокаты и электровелосипеды со скоростью до 25 км/ч и мощностью двигателя 100–250 Вт. Те, кто управляет ими, признаются водителями. Как и автомобилисты, они будут обязаны соблюдать запрет на езду в состоянии опьянения, останавливаться по требованию полиции, проходить освидетельствование и так далее.

Как изменятся правила передвижения СИМ

Ужесточаются правила движения на СИМ. Лицам младше 16 лет запретят выезжать на улицы, набережные, скверы и бульвары, кататься можно будет только вне территорий общего пользования.

Подростки старше 16 лет и взрослые обязаны использовать велодорожки, велосипедные зоны, полосы для велосипедистов и проезжую часть в жилых зонах. Если они есть – выезд на обычные дороги запрещается.

В виде исключения возможен выезд на тротуар и в пешеходную зону при отсутствии дорожек или специально выделенной полосы. Но у владельцев тяжелых СИМ массой более 35 кг и курьеров-доставщиков такого права не будет.

В Министерстве транспорта объясняют меру риском столкновений пешеходов с тяжелыми и быстро разгоняющимися устройствами. "Вывод курьерского транспорта с тротуаров – необходимая мера для защиты пешеходов. Сегодня курьерские средства передвижения вышли за рамки «микромобильности» – это зачастую быстрые и тяжелые устройства", – отметила председатель общественного совета Минтранса России Татьяна Горовая.

Также в поправках прописан запрет на передвижение на СИМ вдвоем. Сейчас это урегулировано правилами оферты при установке кикшерингового приложения, вместо этого будет введена общая федеральная норма.

Какие правила парковки хотят установить для СИМ

Для наведения порядка с парковкой СИМ муниципалитетам предложат выделять специальные места, обозначенные знаком или разметкой. Разметка может быть сделана синим цветом – в этом случае парковка будет платной.

Как поясняют в Минтрансе, в разрешенном месте нельзя будет бросить электросамокат на асфальте просто так – нужно будет поставить его на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.

Где запретят ездить владельцам питбайков

В пределах дорог общего пользования и на прилегающей территории будет запрещено движение "средств и механизмов, требования к движению которых не установлены правилами", а также при отсутствии у них обязательной регистрации. Как отмечается в публикации, это коснется в первую очередь питбайков – мини-мотоциклов для трюков и поездок на треке, продающихся как спортивный инвентарь. Под запрет также подпадет различная самодельная техника, если у нее нет документов.

Что изменится для водителей автомобилей и мотоциклов: новые правила и знаки

Второй блок поправок содержит изменения и уточнения, касающиеся остальных участников дорожного движения. Так, одна из поправок Минтранса касается владельцев электромобилей и уточняет условия использованиями ими парковочных мест около зарядных станций. В ПДД пропишут, что стоять там могут только электромобили и лишь во время зарядки.

Также вводятся новые дорожные знаки и разметка для обозначения:

мест для стоянки транспорта скорой, полиции и других оперативных служб;

велопереезда;

зоны "регулируемой стоянки" – на подобном участке стоянка может быть платной, для ее обозначения достаточно будет одного указателя в начале зоны.

Некоторые изменения носят уточняющий характер. Так, сейчас ПДД запрещают разворачиваться на пешеходных переходах – поправки уточняют, что такой маневр допустим на диагональных "зебрах". Будет запрещено разворачиваться в местах пересечения автомобильных дорог с велодорожками и выезжать на перекресток, если впереди возник затор, даже в случаях, когда нужно повернуть. Кроме того, поправки уточняют, что нельзя будет останавливаться не только на самих железнодорожных переездах, но и "в непосредственной близости от них" в случаях, когда это мешает движению поездов.