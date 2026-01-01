США нанесли авиаудар по острову в Ормузском проливе

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, атака "носила оборонительный характер" и не означает ни возобновления регулярных ударов по Ирану, ни новой волны эскалации.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских представителей также сообщила об ударах и отметила, что их целью было лишить Иран возможности беспрепятственно атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

Иранское агентство IRNA со ссылкой на местные источники передало, что на Кешме прогремело не менее пяти взрывов. Очевидцы, по данным агентства, видели в небе два летательных аппарата.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что его силы перехватили и уничтожили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 к востоку от Ормузского пролива, а также перехватили два американских разведывательных беспилотника MQM-170 к югу от Кешма. По утверждению КСИР, дрон MQ-9 был сбит с помощью новой системы воздушно-космической обороны.

Остров Кешм расположен у входа в Ормузский пролив; на нем размещаются, по открытым данным, подземный ракетный комплекс и военно-морская база, а также крупный завод по опреснению воды.

В настоящее время ситуация между Ираном и США является довольно зыбкой, возможны различные варианты развития событий. Американские СМИ неоднократно предсказывали начало масштабных боевых действий США после промежуточных выборов 3 ноября. Вместе с тем руководство Ирана 2 ноября заявило, что настроено на дипломатический диалог.