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В администрации США предлагают различные сценарии дальнейших взаимоотношений с Ираном

Госдепартамент, ЦРУ и Минфин США рекомендуют президенту Дональду Трампу продолжить кампанию экономического давления на Иран, за сделку с Тегераном выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф, шеф Пентагона Пит Хегсет остается сторонником военной кампании.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент убеждают Белый дом не сворачивать санкционный курс. В частности, Рэтклифф сообщил Трампу, что затяжные экономические трудности могут вынудить Тегеран пойти на дополнительные уступки или привести к внутренней нестабильности.

По сведениям источников, большинство стран Персидского залива поддерживают идею соглашения и донесли свою позицию до Трампа.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с позиций военного министра США и настаивает на возобновлении боевых действий, полагая, что Ирану нельзя доверять ни при заключении сделки, ни при ее исполнении, и что вопрос следует решать военным путем.

Сам Трамп заявил в интервью Axios, что не спешит принимать решение о возобновлении атак на Иран. "Так или иначе, мы что-нибудь предпримем, но спешить некуда. Мы нанесли им финансовый ущерб. У них нет ни денег, ни бензина, и их люди очень устали от этого", – сказал он.

В тот же день о прогрессе в переговорах с Ираном заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Метки: Иран США
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