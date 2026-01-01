Беспокойная ночь в Подмосковье: число сбитых на подлете к столице БПЛА к утру достигло 187

Всего в сторону Московского региона летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

Предположительно, произошло пять волн воздушных атак. Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в 23:04 мск вечером в понедельник. Градоначальник информировал об уничтожении сразу восьми БПЛА.

В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов. Во всех случаях мэр отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, Сергей Собянин не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Первая волна налета завершилась примерно в 23:46 мск, если судить по сообщениям мэра. Час спустя (0:51 мск 3 ноября) градоначальник сообщил об уничтожении сразу 18 воздушных целей. Согласно сообщениям Собянина, третья волна атаки началась в 2:07. В ходе ее отражения было сбито еще 23 БПЛА.

Более чем через час (3:52 мск) было сбито еще 13 беспилотников, через два часа перерыва (5:41 мск) – еще 15.

По данным Росавиации, вечером был закрыт аэропорт Домодедово. Позже ограничения на полеты были введены в аэропортах Жуковский и Внуково. С ограничениями работал Шереметьево. На момент написания сообщения воздушные гавани остаются закрытыми.

Обновлено в 7:59 мск 3 ноября 2026 года