Атака БПЛА на Москву: за три волны налетов на подходах к столице сбито почти 70 беспилотников

Первое сообщение об уничтожении воздушных целей появилось в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в 23:04 мск. Градоначальник информировал об уничтожении сразу восьми БПЛА.

В последующих сообщениях также говорилось о группах сбитых дронов. Во всех случаях мэр отмечал, что "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

На каких направлениях на подлете к столице уничтожались БПЛА, Сергей Собянин не уточнил. Кроме того, неизвестны последствия атаки на земле.

Последнее по времени сообщение о беспилотниках было опубликовано в 23:46 мск.

Час спустя (0:51 мск 3 ноября) градоначальник сообщил об уничтожении сразу 18 воздушных целей. Согласно сообщениям Собянина, третья волна атаки началась в 2:07. В ходе ее отражения было сбито еще 23 БПЛА.

По данным Росавиации, вечером был закрыт аэропорт Домодедово. Позже ограничения на полеты были введены в аэропорту Жуковский.

Обновлено в 3:04 мск 3 ноября 2026 года