За ночь над регионами РФ уничтожили 709 БПЛА, в Рязани пострадал человек, в Адыгейске вспыхнул пожар на складе Ozon

Как указывается в канале российского ведомства в мессенджере "Макс", дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и Адыгеи, а также над Азовским и Чёрным морями.

Что известно о последствиях ночной атака БПЛА на российские регионы

На подлете к Москве уничтожили восемь беспилотников, сообщил утром 4 ноября мэр столицы Сергей Собянин. Незадолго до полуночи он проинформирован о ликвидации пяти БПЛА. "Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал в обоих случаях Собянин в своих каналах в соцсетях.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о десяти БПЛА, сбитых над территорией региона минувшей ночью. "В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет", – написал он в своем канале в мессенджере "Макс".

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении минувшей ночью 16 беспилотных летательных аппаратов над регионом. Предварительно, пострадавших нет. "В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление частного дома и автомобиль", – сообщил он в "Максе".

По данным главы Тульской области Дмитрия Миляева, за ночь и утро над регионом уничтожено 44 БПЛА. "Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал он в "Максе".

В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область 10 БПЛА уничтожили в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах, заявил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, указал он в соцсетях.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 41 БПЛА над территориями шести муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, за сутки над регионом уничтожено 135 украинских дронов. Разрушений, погибших и пострадавших нет, уточнил чиновник.

Глава Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 89 атаках со стороны ВСУ за прошедшие сутки. Удары были нанесены по Белгороду и 10 округам. Зафиксировано шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, за сутки над регионом были сбиты и подавлены 149 беспилотников. В результате атак пострадали шесть человек, включая троих детей. Дети проходят лечение в стационаре. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Под атаку БПЛА в ночь на 4 ноября попал логистический центр Ozon в Адыгейске. Как сообщили в пресс-службе компании, все работники были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал. На складе возникло возгорание. Глава республики Марат Кумпилов также сообщил, что в хуторе Петров Теучежского района обломки беспилотника повредили газовую трубу и остекление одного из частных домов. Утечка газа устранена, пострадавших нет.

Обновлено в 11:00.