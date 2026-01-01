Атака БПЛА на Адыгею: пожар на складе Ozon, повреждена газовая труба

По его данным, атаке подвергся логистический центр Ozon в Адыгейске, в результате начался пожар. "На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, администрации муниципалитета", – написал Кумпилов в мессенджере Мах.

Удар по зданию подтвердили в самой компании. "Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении компании в Telegram.

Товары, размещенные на объекте, нельзя будет заказать. Часть заказов будет отменена, часть – доставлена с других объектов, информирует компания. Поставки, которые были в пути, Ozon перенаправит в другие логистические центры.

Это уже не первый случай, когда инфраструктура Ozon страдает от подобных инцидентов. До этого склад в Адыгейске уже эвакуировали из-за угрозы атаки дронов в августе 2026 года, а в конце октября компания сообщала об убытках в размере более 30 млрд руб. из-за ударов беспилотников по своим логистическим объектам в разных регионах России.

"В хуторе Петров Теучежского района обломки вражеского беспилотника повредили газовую трубу и остекление одного из частных домов. Утечка газа устранена, обошлось без пострадавших", – добавил глава региона.

Кумпилов уточнил, что падение обломков БПЛА зафиксировали также в окрестностях аула Тахтамукай, пострадавших и разрушений нет.

Адыгея регулярно подвергается атакам беспилотников. Первые инциденты в республике были зафиксированы еще в феврале 2023 года, а за последний год целями БПЛА становились как военные, так и гражданские объекты.