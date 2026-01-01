Гостелевидение Ирана показало инструкции на случай ядерного удара

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Что иранцам советуют делать в случае ядерного удара

В инструкции, которую показало гостелевидение Ирана, пять пунктов:

не смотреть на свет от взрыва, укрыться за преградой, лечь на землю и закрыть голову и лицо;

после прохождения ударной волны войти в ближайшее здание, не оставаться смотреть или снимать, не прятаться в автомобиле, держаться подальше от окон и внешних стен;

вымыться теплой водой с мылом, использовать обычный шампунь без кондиционера, а если принять душ невозможно – очистить лицо, руки и открытые участки кожи водой или влажными салфетками;

использовать бутилированную воду и упакованную еду, быть готовыми оставаться в убежище не менее 24 часов, а при пожаре или риске обрушения здания перейти в более безопасное укрытие;

не считать, что через 24 часа среда стала безопасной, и следовать официальным объявлениям и данным служб экстренного реагирования о безопасном маршруте выхода.

Что известно о возможном ядерном ударе по Ирану: заявления Такера Карлсона

Ранее американский консервативный журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа может нанести ядерный удар по иранскому объекту в ближайшие дни. По его утверждению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы оказывает давление на Трампа и "звонит по этому поводу каждый день". Из каких источников получены эти сведения, Карлсон не уточнил.

Карлсон написал в соцсети X, что возможная цель – объект на горе Коланг-Газ-Ла (гора Кирка) неподалеку от Натанза. По данным израильской разведки, на которые ссылается журналист, иранские власти возобновили там программу по обогащению урана. Объект расположен на стометровой глубине и находится вне зоны поражения даже самой мощной американской противобункерной бомбы GBU-57 MOP, утверждает Карлсон.

По его словам, Нетаньяху "нужна эта война": на парламентских выборах в Израиле его соратники не смогли набрать достаточно голосов для формирования правительства, и если премьер не сохранит пост, ему грозит судебное преследование. Вероятно, как пишет Карлсон, Трамп примет решение, применять ли ядерное оружие, к 7 ноября, а пока колеблется. Многие члены администрации Трампа выступают против обострения с Ираном и настаивают на переговорах.

Карлсон ранее неоднократно критиковал решение США вступить в войну с Ираном. Газета The New York Times в марте писала, что он был одним из немногих близких сторонников Трампа, кто пытался отговорить его от нападения на Иран. После публичной критики Трамп заявил, что журналист "сбился с пути".

Политолог Георгий Бовт в беседе с БФМ назвал версию Такера Карлсона фантастической и отметил, что журналист склонен "хайповать" на подобных темах. По словам эксперта, полностью исключать нельзя ничего, особенно с учетом характера Трампа, однако после Второй мировой войны существует негласное табу на применение ядерного оружия. Его нарушение создало бы опасный прецедент для других стран. Поэтому советники наверняка будут отговаривать Трампа от такого шага.

"Я пока не очень верю в такую возможность, такую перспективу. Такер Карлсон немного пугает публику", – сказал Бовт.

Что говорят о переговорах Ирана и США

Новая военная кампания США против Ирана может продлиться несколько недель, пишет The Atlantic со ссылкой на источники в Пентагоне. Вашингтон может продолжить морскую блокаду Ирана, сохраняя угрозу возобновления боевых действий, а также вовсе отказаться от дальнейших шагов.

Трамп недавно допускал, что может вернуться к быстрым ударам по некоторым объектам в Иране, но при этом отмечал, что переговоры идут хорошо.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в понедельник сообщил, что в воскресенье в Дохе продолжились переговоры с катарской стороной о достижении соглашения. Окончательная договоренность пока не достигнута.

Правительство Ирана нацелено урегулировать конфликт с США через прямые переговоры, для чего ему предоставлены необходимые полномочия. Об этом в понедельник, 2 ноября 2026 года, сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.