Евросоюз не свернет с пути перехода к экологически чистой экономике – фон дер Ляйен

"В этом году мы вновь стали свидетелями разрушительных последствий изменения климата: засух, лесных пожаров, наводнений. Но мы также увидели, во что нам обходится зависимость от импортируемого ископаемого топлива. Из-за ситуации вокруг Ормузского пролива импортное ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные €127 млрд, притом что мы не получили ни единой дополнительной молекулы энергии", – цитирует фон дер Ляйен "Интерфакс".

Глава ЕК отметила, что к 2050 году ЕС обязался сократить выбросы в Европе на 90%.

"С 2021 года в проекты, посвященные устойчивому развитию, по всему Евросоюзу было вложено более €1,2 трлн. Подобные инвестиции требуют долгосрочной определенности. Поэтому скажу предельно четко: Европа не сворачивает с выбранного пути, мы придерживаемся поставленных целей и поддерживаем наши экологически чистые отрасли", – сказала фон дер Ляйен.

Как Европа планирует достичь углеродной нейтральности

Основным инструментом для достижения климатической нейтральности к 2050 году является Европейский зеленый курс – масштабная стратегия экономического роста ЕС, принятая в декабре 2019-го. Ее главная задача – превратить Европу в первую в мире часть света с нулевым балансом выбросов. Это означает, что объемы выбросов парниковых газов в атмосферу должны быть сведены к нулю или полностью компенсироваться за счет экологических проектов и высадки лесов.

Для достижения поставленной цели ЕС разработал промежуточный план действий, известный как программа Fit for 55. Согласно этому законодательному пакету, страны Евросоюза обязались сократить чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-го. Основной упор в регионе делается на модернизацию энергетики, внедрение возобновляемых источников энергии и декарбонизацию промышленности.

Как кризис в Ормузском проливе ударил по энергетике Европы

Ормузский пролив – это важнейшая стратегическая артерия мировой энергетики, соединяющая Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Через этот узкий судоходный проход транспортируется около 20% всей нефти и сжиженного природного газа в мире. Любые сбои или угрозы безопасности здесь мгновенно приводят к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Нынешний кризис начался после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на военную операцию США и Израиля, нанесших авиаудары по объектам исламской республики. В рамках этого противостояния регулярные инциденты с подрывом танкеров на морских минах, задержания коммерческих судов и ответная военно-морская блокада иранских портов со стороны США создали критические риски для международных торговых путей.

Для стран Евросоюза, увеличивших закупки ближневосточного сырья, этот конфликт обернулся тяжелым экономическим ударом. Из-за нестабильности резко выросли стоимость страхования судов, расходы на логистику и биржевые наценки на импортируемое топливо. В результате Европа была вынуждена переплатить за прежние объемы энергии дополнительные €127 млрд.

Откуда взялись €1,2 трлн на зеленый переход

Упомянутая Урсулой фон дер Ляйен сумма инвестиций в размере €1,2 трлн сформирована за счет объединения государственных и частных ресурсов. Основой для этого послужили средства долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы и масштабной программы восстановления NextGenerationEU, которые привлекли колоссальные сопутствующие вложения со стороны бизнеса.

В рамках общеевропейской финансовой системы действует жесткое правило климатического контроля. Страны Евросоюза обязаны направлять не менее 30% средств из общего бюджета и как минимум 37% грантов из фонда NextGenerationEU исключительно на экологические проекты. Государственные субсидии распределяются между модернизацией энергетических сетей, развитием водородных технологий и поддержкой чистых производств, стимулируя частный капитал инвестировать в те же сферы.

Такой объем долгосрочных вложений призван гарантировать европейской индустрии стабильность на десятилетия вперед. По замыслу Еврокомиссии, масштабная финансовая поддержка позволит местным предприятиям сохранить глобальную конкурентоспособность в процессе полного отказа от импортируемого ископаемого топлива.