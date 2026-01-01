Проект бюджета Свердловской области на 2027 год сверстан с дефицитом

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Параметры бюджета Свердловской области на три года

Доходы свердловской казны на 2027 год составят более 480 млрд рублей, на 2028 год – почти 550 млрд, на 2029 год – 583 млрд. Расходы на 2027 год – около 526 млрд, на 2028 год – 579 млрд, на 2029 год – 607 млрд.

Таким образом, в 2027 году дефицит превысит 45 млрд рублей, в 2028-м – около 29 млрд, в 2029-м – 24 млрд.

Дорожный фонд области в 2027 году составит 33,9 млрд рублей – меньше, чем закладывали на 2026-й. Верхний предел государственного долга к 1 января 2028 года установлен на уровне 126 млрд рублей, на его обслуживание в 2027-м уйдет почти 7 млрд. В 2028 году зарезервированы условно утвержденные расходы на 14 млрд, в 2029-м – на 29,5 млрд. Резервный фонд области – 500 млн рублей, оклады гражданских служащих в 2027 году индексируются на 4%.

Что изменится в бюджете Свердловской области

Годом ранее прогнозируемые доходы казны на 2027 год составляли более 564 млрд рублей, на 2028 год – 607 млрд. Расходы в тот период планировались в размере 581 млрд рублей в 2027 году и 622 млрд – в 2028 году. Новые параметры ниже прежних почти на 80 млрд рублей по доходам и на 55 млрд по расходам.

Документ должны внести на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Свердловской области. В ближайшее время начнутся согласительные комиссии.

Ранее губернатор Денис Паслер представлял параметры бюджета на 2026–2028 годы. Тогда доходы на 2026 год оценивались в 504,4 млрд рублей, расходы – в 536,3 млрд. Более 70% расходов направлялось на социальную сферу, около 40 млрд – на ремонт и строительство дорог, 5 млрд – на поддержку АПК.

Запланированные в бюджете расходы на метро в Екатеринбурге

На подготовку технико-экономического обоснования новой ветки метро из областного бюджета выделено 150 млн рублей, сообщал губернатор. Для города также закупят 80 новых трехсекционных трамваев, 55 троллейбусов и 15 автобусов особо большого класса, говорил мэр Алексей Орлов.

В проекте бюджета на 2027 год Екатеринбургу предусмотрена субсидия на развитие общественного транспорта, включая метрополитен, – 584,6 млн рублей. В 2028-м она вырастет до 1 млрд, а на 2029-й не заложена. Отдельно зарезервированы 280 млн рублей на обновление подвижного состава в 2027-м и 400 млн в 2028-м. Еще 486 млн в 2027 году пойдут на создание и эксплуатацию трамвайной линии "Верхняя Пышма – Екатеринбург".

При этом строительство второй ветки метро остается одним из самых дорогих инфраструктурных проектов региона. Его стоимость оценивается в 120–160 млрд рублей, а возведение только одной станции может обойтись в 35–40 млрд. Для сравнения: это сопоставимо с четвертью доходов областного бюджета на 2027 год. Ранее городские власти признавали, что доходы метрополитена не покрывают расходы, и на компенсацию части затрат требовалась субсидия в 858 млн рублей в течение пяти лет.