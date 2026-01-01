Состав делегации России на переговоры в Абу-Даби утвердит Путин

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"Будут представители разных ведомств, в том числе министерства иностранных дел. Возглавит (делегацию) Мединский. Но точный состав позже будет утвержден президентом", – сказал Песков.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ 10–11 ноября. Ранее Песков подтвердил участие российской делегации.

По словам Пескова, на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и гарантии, которые "могут быть только взаимными". Представитель Кремля подчеркнул, что принцип неделимости безопасности – когда безопасность одной страны не обеспечивается за счет другой – остается одним из ключевых положений российской позиции.

Почему Европа не участвует в переговорах по Украине

Песков объяснил, что Европу невозможно подключить к переговорам: согласован только трехсторонний формат – Россия, Украина при посредничестве США. При этом Москва понимает, что разговор с европейцами о будущей системе безопасности на континенте рано или поздно потребуется.

"Рано или поздно все равно, конечно же, поскольку речь пойдет о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что будет обязательно являться неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы, с кем", – сказал Песков.

Он отметил, что в Европе долгое время не могут определиться, кто имеет право вести переговоры с Москвой. "У них нужно спрашивать разрешения сначала там и так далее, друг у друга", – добавил пресс-секретарь.

Что известно о встрече у Мелании Трамп

Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о предстоящей встрече первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины в Белом доме 5 ноября. "Я не знаю об этом ничего. Мне об этом ничего неизвестно", – сказал он журналистам.

Ранее в офисе супруги американского президента сообщили, что Мелания Трамп планирует 5 ноября произнести речь о недавней гуманитарной операции в Алешках и пригласила в Белый дом представителей России и Украины.