Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае: свидетель дал важные показания

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О показаниях свидетеля сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова. "У нас есть один свидетель, который видел, как они вышли из машины и ушли в лес", – сказала следователь.

Что установило следствие в деле Усольцевых

По данным СК, поездка семьи в поселок Кутурчин для пешего похода была запланирована и согласована между членами семьи. У Усольцевых не было конфликтов с посторонними и между собой. Следствие восстановило поминутную картину событий, предшествовавших исчезновению.

При поисках обследовали около 40 кв. км местности на территории Кутурчинского Белогорья. Допросили около 150 свидетелей – родственников, близких, соседей, коллег, жителей поселка Кутурчин и случайных прохожих. Приоритетной версией остается несчастный случай, но криминальная версия не исключается.

Хроника поисков семьи Усольцевых

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в районе поселка Кутурчин во время похода к урочищу Буратинка. После обращения знакомого следователи возбудили уголовное дело о пропаже.

9 октября сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали примерно в 7 км от Кутурчина, но поиски осложнялись погодой и рельефом. 13 октября массовые поиски с участием волонтеров завершили, дальнейшие работы продолжили спасатели. 12 ноября 2025 года при осмотре автомобиля Сергея Усольцева обнаружили тайник с 600 тыс. рублей. 17 ноября поиски возобновили, но 10 июня в СК сообщили о приостановке поисковых работ.

Версия о выезде Усольцевых за границу

В августе сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что пропавшая семья могла сбежать в Калифорнию, где живут бывшая жена и сын главы семьи. Следствие эту версию исключило: данных об умышленном исчезновении не установлено.

Пока приоритетной остается версия несчастного случая. Свидетель, видевший, как семья ушла в лес, подтверждает, что Усольцевы направились в сторону урочища. Что произошло дальше, следствие не сообщает. Поиски приостановлены с июня.