Участник BTS Шуга оказался в центре слухов о романе со звездой корейских дорам Ко Арой

Ко Ара (Go Ara) – южнокорейская актриса и модель, получившая широкую известность благодаря участию в популярных дорамах и кино. В ее фильмографию входят сериалы "Вернуться в 1994" (2013), "Вы окружены" (2014), "Отряд Хваран" (2016–2017), "Блэк" (2017), "Мисс Хаммурапи" (2018) и полнометражный "Наследник" (2023). Она считается одной из самых узнаваемых и разноплановых актрис своего поколения в Южной Корее.

Все началось в Барселоне: Шуга и Ко Ара сходили к Саграда Фамилии

Поклонникам k-pop не впервой придирчиво изучать соцсети своих кумиров, ведь о личной жизни артистов остается только гадать, поскольку в индустрии не принято разглашать информацию об их романах. В случае с BTS информационный вакуум начинает штормить при появлении любых, даже незначительных поводов для слухов, которые возникают крайне нечасто, поэтому от внимания фанатов не ускользает ни одна деталь.

Ко Ара и Шуга еще 2 июля опубликовали фото из Барселоны, на которых виден собор Саграда Фамилия, достроенный в июне 2026 года, спустя 144 года с момента закладки первого камня в его основание. Визит Шуги в Барселону в целом совпал с датами мирового турне BTS Arirang в Испании 26 и 27 июня. Что делала в Барселоне Ко Ара, история умалчивает.

Поклонники сопоставили фотографии двух звезд и начали искать совпадения в деталях снимков – от места и даты публикации до одежды и аксессуаров, пишет Koreaboo в среду, 19 августа 2026 года. Видео, где авторы теории о романе последовательно показывают предполагаемые совпадения, стало вирусным. В сухом остатке, кроме стиля и синхронного визита в Испанию, никаких улик обнаружить не удалось, но гипотезу о романе артистов вновь начали обсуждать всерьез.

Фанаты отмечают, что знаменитости – почти ровесники: Шуге в 2026 году исполнилось 33 года, Ко Аре сейчас 36 лет. Доподлинно известно, что она знакома с BTS: актриса играла в исторической драме 2016 года "Хваран: Юный поэт-воин", ставшей кинодебютом для участника группы V (Ви, настоящее имя Ким Тэхён).

Главные романтические сплетни о BTS в 2026 году

В 2026 году вокруг личной жизни участников BTS снова ходит сразу несколько не подтвержденных слухов. Последние громкие сплетни касались Чонгука, которого якобы заметили на улице с загадочной блондинкой.

Самый долгоиграющий слух о предполагаемых романах участников BTS связан с Ви и Дженни из BLACKPINK. Их возможная связь обсуждается еще с 2021 года. В 2026-м эта теория всплывала в обсуждениях несколько раз. В январе фанаты снова сопоставляли публикации и появления артистов, а в мае обсуждение дошло до отдельного голосования среди пользователей, которые спорили, встречаются ли артисты.

Еще одна фанатская легенда связывает Чонгука и Винтер из aespa. Она активно обсуждается с прошлого года и продолжила циркулировать в 2026-м. В марте пользователи называли доказательством отношений различные действия Чонгука и его активность в соцсетях. В июле новый повод дала публикация в микроблоге музыканта с песней I Love Lucy.