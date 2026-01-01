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Российские войска взяли под контроль Водянское в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки "Центр", сообщило в среду, 19 августа 2026 года, Министерство обороны РФ. Войска "Центра" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах поселений Белозерское, Доброполье, Грузское, Юрьевка, Райское, Анновка, Новофедоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Марьевка Днепропетровской области.

ВС РФ нанесли новый удар по объектам ТЭК Украины

Российский военнослужащий в зоне СВО (архивное фото)

©Алексей Коновалов/ТАСС

"Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", – проинформировало Минобороны в "Максе".

  • Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области поражены формирования четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Василевка и Должанка. Вооруженные силы Украины потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады президента в районах населенных пунктов Подлиман, Гавриловка, Червоный Оскол, Моначиновка, Ковалевка, Тамаргановка Харьковской области, Святогорск и Маяки ДНР. Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поражены формирования трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Куртовка, Николаевка, Веролюбовка, Васильевская Пустошь и Высокоивановка ДНР. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера Stryker производства США, 24 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin.
  • Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Подгавриловка Днепропетровской области, Барвиновка, Долинка, Свобода, Шевченковское и Никольское Запорожской области. Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
  • Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Поражены формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Малокатериновка Запорожской области и города Херсона. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Об освобождении каких населенных пунктов в ДНР докладывало Минобороны России летом 2026 года?

  • Ореховатка (18 августа, группировка "Юг");
  • Красноподолье (18 августа, группировка "Центр");
  • Андреевская Община (17 августа);
  • Першомарьевка (16 августа, группировка "Юг");
  • Новониколаевка (14 августа, группировка "Центр");
  • Петровка (13 августа, группировка "Центр") ;
  • Стенки (31 июля, группировка "Юг");
  • Светлое (29 июля, группировка "Центр");
  • Красный Кут (конец июля, группировка "Юг");
  • Торское (27 июля, группировка "Центр");
  • Шевченко (26 июля, группировка "Центр");
  • Белицкое (город, окончательно зачищен от противника 22–23 июля силами "Центра");
  • Василевка (начало июля, группировка "Центр");
  • Малиновка (30 июня);
  • Юрковка (19 июня, группировка "Юг");
  • Артема (середина июня, группировка "Юг");
  • Рай-Александровка (18 июня, группировка "Юг");
  • Новый Донбасс (середина июня, группировка "Центр");
  • Кутузовка (середина июня, группировка "Центр");
  • Константиновка (в середине июня штурмовые группы вели уличные бои и взяли под контроль ключевые кварталы города).

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Метки: ВСУ ДНР Украина
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