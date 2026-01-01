"Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", – проинформировало Минобороны в "Максе".
- Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области поражены формирования четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Василевка и Должанка. Вооруженные силы Украины потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады президента в районах населенных пунктов Подлиман, Гавриловка, Червоный Оскол, Моначиновка, Ковалевка, Тамаргановка Харьковской области, Святогорск и Маяки ДНР. Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы.
- Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поражены формирования трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Куртовка, Николаевка, Веролюбовка, Васильевская Пустошь и Высокоивановка ДНР. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера Stryker производства США, 24 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin.
- Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Подгавриловка Днепропетровской области, Барвиновка, Долинка, Свобода, Шевченковское и Никольское Запорожской области. Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
- Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Поражены формирования механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Малокатериновка Запорожской области и города Херсона. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Об освобождении каких населенных пунктов в ДНР докладывало Минобороны России летом 2026 года?
- Ореховатка (18 августа, группировка "Юг");
- Красноподолье (18 августа, группировка "Центр");
- Андреевская Община (17 августа);
- Першомарьевка (16 августа, группировка "Юг");
- Новониколаевка (14 августа, группировка "Центр");
- Петровка (13 августа, группировка "Центр") ;
- Стенки (31 июля, группировка "Юг");
- Светлое (29 июля, группировка "Центр");
- Красный Кут (конец июля, группировка "Юг");
- Торское (27 июля, группировка "Центр");
- Шевченко (26 июля, группировка "Центр");
- Белицкое (город, окончательно зачищен от противника 22–23 июля силами "Центра");
- Василевка (начало июля, группировка "Центр");
- Малиновка (30 июня);
- Юрковка (19 июня, группировка "Юг");
- Артема (середина июня, группировка "Юг");
- Рай-Александровка (18 июня, группировка "Юг");
- Новый Донбасс (середина июня, группировка "Центр");
- Кутузовка (середина июня, группировка "Центр");
- Константиновка (в середине июня штурмовые группы вели уличные бои и взяли под контроль ключевые кварталы города).