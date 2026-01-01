Российские войска взяли под контроль Водянское в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки "Центр", сообщило в среду, 19 августа 2026 года, Министерство обороны РФ. Войска "Центра" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах поселений Белозерское, Доброполье, Грузское, Юрьевка, Райское, Анновка, Новофедоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Марьевка Днепропетровской области.