Эстония отсеяла большинство шведских заключенных из партии для отбывания наказания

При этом из 18 человек, включенных в первоначальную партию, эстонские власти не захотели принять более половины, уточняет издание.

"Мы отклонили большинство запросов", – заявила начальник отдела тюрем Министерства юстиции Эстонии Тиина Унукс. "Мы сообщили Швеции, что они не подходят", – пояснила она.

По словам чиновницы, шведской стороне следует тщательнее отбирать заключенных, направляемых в эстонские учреждения, чтобы соответствовать условиям и требованиям двустороннего соглашения.

Согласно договоренностям Таллина и Стокгольма, в течение года в Тарту должны быть переведены 600 шведских заключенных. Финансирование содержания берет на себя Швеция: от €31 млн до €61 млн в год в зависимости от численности этапируемых.

Для переведенных осужденных будет действовать внутренний распорядок Тартуской тюрьмы. При этом они сохранят шведскую тюремную форму, получат доступ к шведским информационным каналам и телевизор в камере.

Практика аренды тюремных мест в Эстонии связана с напряженной ситуацией в учреждениях исполнения наказаний Швеции. Соглашение одобрено парламентами обеих стран и заключено сроком на пять лет с возможностью продления.

Тюрьма в аренду

Великобритания, Швеция и Нидерланды могут оказаться в числе стран, которые возьмут в аренду тюремные места, предлагаемые эстонскими властями. Об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий республики Лииса-Ли Пакоста.

Она отметила, что Великобритания – одна из стран, столкнувшихся с дефицитом тюремных мест. По словам Пакосты, аналогичные проблемы есть в Швеции и Нидерландах.

Пакоста представила меморандум, согласно которому прибалтийское государство могло бы сдавать в аренду свободные тюремные места другим странам. В министерстве считают, что аренда 250–300 мест по €3,5 тыс. в месяц обеспечит Эстонии около €30 млн в год.

Обслуживать тюремные места с иностранными заключенными будет прибалтийское государство. Эстония хочет создать для этого еще 400 рабочих мест.