18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после ночной атаки ВСУ

Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после ночной атаки ВСУ

Ночью юг Крыма подвергся воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть населенных пунктов осталась без электричества, сообщили в компании "Крымэнерго" во вторник, 18 августа 2026 года.

Часть населенных пунктов Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ

(Иллюстрация)

©marc goldring / Shutterstock/Fotodom

"Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Сегодня ночью беспилотной атаке ВСУ подвергся южный энергорайон полуострова", – говорится в сообщении "Крымэнерго" в мессенджере "Макс".

В компании указали, что энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

По данным "Крымэнерго", сложной также остается обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге полуострова. На всей территории республики введены ограничения электроснабжения. Отключения осуществляются оперативно в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.

Утром 18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили минувшей ночью две атаки ВСУ и нейтрализовали девять беспилотников. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ доложили, что за ночь над российскими регионами, включая Крым, а также Чёрным и Азовским морями силы ПВО перехватили и уничтожили 791 беспилотник самолетного типа.

Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной на фоне постоянных атак ВСУ по энергоструктуре полуострова. В регионе действует режим ЧС. Губернатор республики Сергей Аксёнов отмечал, что временные отключения электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: беспилотники БПЛА Крым электричество
Рекомендательный сервис