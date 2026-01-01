Часть населенных пунктов Крыма осталась без света после ночной атаки ВСУ

"Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Сегодня ночью беспилотной атаке ВСУ подвергся южный энергорайон полуострова", – говорится в сообщении "Крымэнерго" в мессенджере "Макс".

В компании указали, что энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

По данным "Крымэнерго", сложной также остается обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге полуострова. На всей территории республики введены ограничения электроснабжения. Отключения осуществляются оперативно в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.

Утром 18 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили минувшей ночью две атаки ВСУ и нейтрализовали девять беспилотников. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ доложили, что за ночь над российскими регионами, включая Крым, а также Чёрным и Азовским морями силы ПВО перехватили и уничтожили 791 беспилотник самолетного типа.

Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной на фоне постоянных атак ВСУ по энергоструктуре полуострова. В регионе действует режим ЧС. Губернатор республики Сергей Аксёнов отмечал, что временные отключения электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры.