В результате атаки дронов на Астраханскую область погибла местная жительница

"В результате налета погибла жительница Енотаевского округа. Враг ударил по частному дому, где находились женщина и ее сын-подросток, который, к счастью, не пострадал", – написал глава Астраханской области в своем канале в мессенджере "Макс".

"Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен", – подчеркнул он.

По словам губернатора, специалисты экстренных служб продолжают ликвидацию последствий атаки беспилотников. Пострадавшей семье окажут помощь. Районной администрации поручено найти для нее временное жилье.

Как доложили 17 августа в Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В ночь на 17 августа украинские военные также обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа Белгородской области. Погибли шесть человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Еще четверо, включая 14-летнего ребенка, пострадали.