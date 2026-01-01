Штормовое предупреждение объявлено в Москве 13 августа: сильный ветер сохранится до конца суток

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 13 августа местами в Москве ожидается ветер 15–17 м/с", – сообщили в комплексе городского хозяйства.

Столичное управление МЧС предупредило о возможных повреждениях линий электропередачи, повале деревьев, повреждении рекламных конструкций, а также о повышении травматизма населения. В ведомстве напомнили, что для отдельных видов работ, таких как высотные строительно-монтажные, погодные условия являются неблагоприятными.

Водителей автомобилей призвали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Похолодание и ветер в Москву принес циклон

Два дня назад, 11 июля, МЧС также публиковало экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре в Москве. Тогда за вечер в столичном регионе выпало до трети месячной нормы осадков.

Сейчас Москва находится в тыловой части холодного циклона, центр которого расположен над Архангельской областью, поэтому в столице резко похолодало, сообщил синоптик Михаил Леус. По данным метеорологов, 13 августа в городе будет всего +15…+17°C днем и +10…+12°C ночью.

На четверг приходится пик похолодания. Затем циклон будет постепенно смещаться, и погода начнет стабилизироваться. К воскресенью воздух в столице прогреется до +24°C.