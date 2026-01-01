Ливни в столичном регионе: за вечер выпало до трети месячной нормы осадков

"Если базовая метеостанция мегаполиса, ВДНХ, отметила выпадение 10 мм осадков или 10 литров на каждый квадратный метр, то в МГУ выпало 15 мм, на Балчуге – 17 мм, в Тушино – 21 мм, а в Бутово – 24 мм небесной влаги, что превышает критерий сильных осадков и составляет от 13 до 31% от августовской нормы", – отмечает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Подмосковье сильные дожди отмечены в Подмосковной (узловая железнодорожная станция Рижского направления. – "Профиль") и Красногорске, там выпало по 16 мм дождя, а самым дождливым местом Московской области стал город Долгопрудный, получивший 21 мм осадков или 27% от месячной нормы.

"Холодный атмосферный фронт, вторгнувшийся в столичный регион во второй половине сегодняшнего дня, резко понизил температурный фон до практически сентябрьских показателей: в Москве максимум наблюдался около 15 часов и по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +26,2°С, а за последующие 6 часов температура упала почти на 9 градусов – до +17,6°С", – отметил также Леус.