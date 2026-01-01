BTS против "Грэмми": что происходит и почему молчат остальные k-pop-артисты

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У Grammy уже есть региональные категории, но проблема не в этом

Категория со странноватым названием "Лучшее исполнение азиатской поп-музыки" (Best Asian Pop Music Performance) не стала первой региональной номинацией "Грэмми". Академия уже вручает награды по отдельным музыкальным сценам.

В 1984 году появилась награда "Лучшая латиноамериканская поп-музыка". Также "Грэмми" дают за лучшую латиноамериканскую тропическую, городскую музыку и рок, традиционную региональную музыку, всемирную музыку (раздел для музыки, основанной на музыкальных традициях стран и регионов за пределами западного мейнстрима) и не только. При этом большинство таких категорий связаны не только с регионом, но и с конкретными музыкальными традициями.

Новая категория азиатской поп-музыки объединяет очень разные музыкальные индустрии – корейскую, японскую и китайскую поп-музыку (k-pop, j-pop и c-pop) – прежде всего по географическому признаку. При этом критерии учитывают использование азиатских языков. Полностью англоязычная запись в эту категорию не проходит.

Именно это и стало предметом спора: BTS считают, что корейская поп-музыка уже является частью мирового мейнстрима, тогда как "Грэмми" фактически выделяет ее в отдельную региональную сцену.

Почему BTS обиделись, а остальные артисты нет: все сложно

О новой категории было официально объявлено 16 июня 2026 года. Решение приняла Национальная академия искусства и науки звукозаписи США. Это американская профессиональная организация, объединяющая музыкантов, продюсеров, инженеров, авторов песен и других специалистов музыкальной индустрии.

Затем в июле Академия начала активно расширять присутствие корейских профессионалов внутри организации. В частности, 18 представителей JYP Entertainment (одна из крупнейших южнокорейских компаний, занимающихся производством и продвижением k-pop) получили приглашения стать членами Академии. Среди них есть представители групп Stray Kids и TWICE.

Это означает, что корейская индустрия постепенно получает не только возможность выигрывать "Грэмми", но и возможность участвовать в принятии решений внутри организации.

В нынешнем конфликте BTS решили занять принципиальную позицию, поскольку группа не считает свою музыку региональной и не желает получать награду на отдельной площадке для азиатов. По имеющейся информации, решение отказаться от номинирования на "Грэмми" было принято самими семью участниками группы, о чем было объявлено в конце июля.

BTS заявили, что хотят, чтобы их музыка воспринималась сама по себе, а не "разделялась по региону или языку". Примечательно, что всего за неделю до этого аналитики, наоборот, называли 2027 год потенциально самым перспективным сезоном "Грэмми" в истории BTS.

Остальные корейские артисты сейчас оказываются не в самом удобном положении: у них появилась возможность занять место внутри американской музыкальной системы, даже если она их сейчас в чем-то не устраивает. Публичного заявления от BLACKPINK, TWICE, aespa, SEVENTEEN, ENHYPEN или IVE, которое можно было бы поставить в один ряд с решением BTS, не последовало.

7 августа 2026 года журналисты спросили участников Stray Kids о планах относительно "Грэмми" и новой категории. Артисты не стали раскрывать, будут ли подавать свои записи на премию. JYP Entertainment также не комментирует ситуацию.

Позиция организаторов "Грэмми"

Глава Академии Харви Мейсон заявил, что огорчен решением BTS, но уважает выбор группы. Он пояснил, что новая категория предназначена не для того, чтобы отделить k-pop от остальной мировой музыки. По его словам, она наоборот расширяет число возможностей для признания, не закрывая доступ к основным наградам.

Аргумент Академии звукозаписи понятен: наличие региональной категории не закрывает артисту доступ к главным номинациям. Например, пуэрториканский рэпер Bad Bunny 1 февраля 2026 года выиграл в категории "Альбом года" с пластинкой DeBÍ TiRAR MáS FOToS, несмотря на то, что его музыка относится к латиноамериканской сцене.

И все же Мейсона поддерживают далеко не все члены Академии. Еще 18 июня, вскоре после объявления новой категории, Адам Мертер Бирсон публично занял необычно жесткую позицию. Он заявил, что фанатам BTS следует добиваться для группы награды не в категории азиатской попсы, а за альбом года, поскольку BTS слишком велики и значимы, чтобы их воспринимали только через отдельную региональную категорию.

По его оценке, новая награда может быть полезной для менее известных артистов, которым необходимо дополнительное внимание, но для BTS подобное позиционирование может выглядеть как занижение масштаба группы.

Почему вопрос оказался таким болезненным

В 2026 году положение k-pop в мире поп-музыки принципиально отличается от ситуации десятилетней давности. BTS больше не нужно доказывать, что корейская группа способна добиться коммерческого успеха в Северной Америке. Прямо сейчас музыканты гастролируют по миру с альбомом Arirang. На 16 концертах BTS в США в 2026 году в общей сложности побывало более 800 тыс. человек.

Для BTS проблема заключается в том, что группа уже пять раз номинировалась на "Грэмми", но ни разу не выиграла. Она возглавляла чарт Billboard Hot 100 и стала одним из крупнейших поп-проектов мира. Несмотря на это, в США упорно не хотят награждать BTS.

Здесь показательна ситуация с Розэ, которой в 2026 году заветную статуэтку не дали, даже несмотря на дуэт с Бруно Марсом, который до этого ни разу не уходил с "Грэмми" без наград. В марте этого года песня Golden из феноменально популярного анимационного фильма "Кей-поп охотницы на демонов" принесла k-pop первую историческую победу на Grammy, а Розэ стала первым k-pop-артистом, номинированным в категории "Запись года".

Здесь нельзя не вспомнить о скандальном моменте: когда на церемонии вручения премии один из авторов Golden взял слово, его бесцеремонно заглушил оркестр, и заканчивать речь ему пришлось за кулисами. Тогда фанаты обвинили "Грэмми" в расизме, и триумф корейских музыкантов был несколько подпорчен.

На этом фоне отдельная категория для азиатской поп-музыки для BTS (и других k-pop-артистов, которые не высказывали свою позицию публично) выглядит не как расширение возможностей, а как возвращение жанра в региональную нишу после того, как он уже доказал свою глобальную конкурентоспособность.

Что будет с "Грэмми" без BTS

Для BTS отказ от одной церемонии не представляет критического риска: группа уже находится на вершине мировой индустрии. Самый большой риск для Академии звукозаписи – потеря символического значения новой категории.

Если BTS участвуют, новая награда автоматически получает огромную аудиторию и внимание мировой прессы. Если BTS не участвуют, возникает неудобный вопрос: кто станет первым победителем и насколько престижной будет эта статуэтка?

Одновременно это дает шанс другим артистам. Теперь группа или исполнитель из Кореи, Японии, Китая и других азиатских рынков может получить "Грэмми" без необходимости конкурировать с титанами индустрии. Новая категория может усилить позиции следующего поколения k-pop.

Если в новой категории появятся крупные k-pop-, j-pop- и c-pop-артисты, а победитель получит серьезное внимание за пределами Азии, Академия сможет доказать свою правоту. Номинация станет не изолированной песочницей, а полноценной частью премии.

Самый проблемный вариант – если главные азиатские артисты преимущественно будут получать номинации только в региональном формате. Тогда аргумент о расширении признания окажется фальшивым, каким его и считают BTS.

Пока ситуация выглядит неопределенной: непонятно, собираются ли BTS совсем отказаться от "Грэмми", но в 2027 году музыканты точно воздержатся от участия в церемонии.