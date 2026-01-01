Дополнительные условия для привлечения инвестиций в сферу научных разработок создадут в России

"Планируется создать дополнительные условия для привлечения финансирования в сферу инновационных разработок", – указал Мишустин. Он отметил, что увеличение инвестиций предусмотрено в том числе за счет частного бизнеса – инвестиции с его стороны необходимо увеличить не менее чем в два раза.

Ответственными за утверждение и реализацию обновленного плана назначены Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, Минтранс и Российская академия наук. Итоговый отчет о выполнении поручений должен быть представлен в правительство до 25 ноября 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Параллельно в России продолжится развитие единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. До 27 октября будет подготовлена и внесена в кабмин "дорожная карта" по разработке планов развития технологий. Минобрнауки подготовит проект порядка формирования приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий.

Также Мишустин дал поручение Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе обеспечить поэтапный переход к предоставлению действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Помимо этого, должен быть проработан механизм, обеспечивающий возможность обучения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта на данных единой системы с учетом необходимости защиты интеллектуальной собственности.

Мишустин отметил, что новая модель управления наукой требует более тесной кооперации государства, бизнеса, научных организаций, донастройки инструментов для привлечения инвестиций и, если необходимо, создания дополнительных. "Особенно в отношении приоритетных направлений научно-технического развития и наукоемких решений при реализации проектов технологического лидерства", – подчеркнул премьер-министр.