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Последствия массированной атаки БПЛА на Ярославскую область: пострадали 4 человека, на НПЗ вспыхнул пожар

В Ярославской области отражена самая крупная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидированы 93 беспилотника. Четыре человека пострадали, также в результате атаки дронов возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В Ярославской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека

(Иллюстрация)

©Viktollio/Shutterstock/Fotodom

Об этом в четверг, 6 августа 2026 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что жертв нет.

"Осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей не потребовалась", – написал чиновник в своем канале в мессенджере "Макс".

По словам губернатора Ярославской области, обломки БПЛА попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. "Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", – указал Евраев.

Губернатор отметил, что из-за упавших обломков дронов произошло возгорание трех частных домов. Также были выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены личные автомобили жителей региона.

О массированной атаке украинских беспилотников на Ярославскую область Евраев сообщил утром 6 августа. Силы противовоздушной обороны отражали налеты дронов с ночи. Для безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы и движение по Московскому проспекту. Впоследствии чиновник уточнил, что там "ведется ликвидация обломков БПЛА".

В своем утреннем сообщении губернатор указал, что информация по пострадавшим уточняется.

Около 11:30 мск Евраев сообщил об отбое беспилотной опасности.

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Метки: беспилотники БПЛА Ярославская область
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