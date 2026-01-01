Последствия массированной атаки БПЛА на Ярославскую область: пострадали 4 человека, на НПЗ вспыхнул пожар

Об этом в четверг, 6 августа 2026 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что жертв нет.

"Осколочные ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей не потребовалась", – написал чиновник в своем канале в мессенджере "Макс".

По словам губернатора Ярославской области, обломки БПЛА попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. "Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", – указал Евраев.

Губернатор отметил, что из-за упавших обломков дронов произошло возгорание трех частных домов. Также были выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены личные автомобили жителей региона.

О массированной атаке украинских беспилотников на Ярославскую область Евраев сообщил утром 6 августа. Силы противовоздушной обороны отражали налеты дронов с ночи. Для безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы и движение по Московскому проспекту. Впоследствии чиновник уточнил, что там "ведется ликвидация обломков БПЛА".

В своем утреннем сообщении губернатор указал, что информация по пострадавшим уточняется.

Около 11:30 мск Евраев сообщил об отбое беспилотной опасности.