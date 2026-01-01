За ночь ПВО России перехватила и уничтожила 605 украинских БПЛА самолетного типа

Ярославский губернатор Михаил Евраев, в свою очередь, заявил в "Максе", что в регионе отражена самая массовая атака дронов. По словам Евраева, ликвидированы 92 вражеских БПЛА.

"Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется", – написал губернатор.

В Тверской области в результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, рассказал губернатор Виталий Королёв. По его словам, люди не пострадали.

В городе Шебекине Белгородской области при детонации БПЛА ранен боец "Орлана", сообщил региональный оперштаб. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бедер и коленного сустава доставили в больницу.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при ударе дрона по легковому автомобилю был ранен мужчина. Он обращался в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой.

Ранее БПЛА атаковал частный дом в селе Козырёвка Курской области. Погиб 57-летний мужчина. Ранены шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии.