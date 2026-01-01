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  3. За ночь ПВО России перехватила и уничтожила 605 украинских БПЛА самолетного типа

За ночь ПВО России перехватила и уничтожила 605 украинских БПЛА самолетного типа

Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом в четверг, 6 августа 2026 года, сообщило Министерство обороны РФ.

Ярославский губернатор Михаил Евраев, в свою очередь, заявил в "Максе", что в регионе отражена самая массовая атака дронов. По словам Евраева, ликвидированы 92 вражеских БПЛА.

"Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется", – написал губернатор.

В Тверской области в результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries, рассказал губернатор Виталий Королёв. По его словам, люди не пострадали.

В городе Шебекине Белгородской области при детонации БПЛА ранен боец "Орлана", сообщил региональный оперштаб. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бедер и коленного сустава доставили в больницу.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при ударе дрона по легковому автомобилю был ранен мужчина. Он обращался в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой.

Ранее БПЛА атаковал частный дом в селе Козырёвка Курской области. Погиб 57-летний мужчина. Ранены шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии.

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Метки: БПЛА ПВО Украина
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