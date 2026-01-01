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Мужчина погиб при атаке БПЛА в Курской области

Еще шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по частному жилому дому в селе Козыревка, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Скорая помощь

Скорая помощь (иллюстрация)

©Maximillian cabinet/Shutterstock/Fotodom

"Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка. В результате прилета ранены шесть человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина", – написал он в Max.

Глава региона добавил, что пострадавшим оказывают первую помощь, их готовят к эвакуации в Курск.

По данным Минобороны, с 8:00 мск до 20:00 мск средства ПВО сбили 200 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Чёрного моря.

В ряде районов Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали пять человек. Обломки БПЛА попали в балкон частного дома в анапском селе Супсех, пострадавших нет.

Утром при атаке БПЛА на Тульскую область были повреждены многоэтажки и производственные объекты, возник пожар в сортировочном центре Wildberries.

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Метки: беспилотники Курская область Операция по демилитаризации Украины
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