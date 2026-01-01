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Число погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск увеличилось до 13

Ребенок погиб при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Нижнекамску в Татарстане. Об этом в понедельник, 10 августа 2026 года, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Как указали в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, по последним данным, жертвами атаки стали 13 человек.

Число погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 13

©Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

"По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок", – сообщила она. Представитель СК отметила, что пострадали несколько десятков человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Проводятся мероприятия по сбору доказательств, установлению типа и модели использованных беспилотников, а также всех обстоятельств произошедшего, добавила Петренко.

В больницы Нижнекамска госпитализировали 28 пострадавших, в том числе одного ребенка, уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

10 августа в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что утром регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Дроны атаковали производственные и гражданские объекты Нижнекамска. Как впоследствии уточнили в пресс-службе, погибли 12 человек, 29 человек пострадали.

Оказание помощи пострадавшим координирует прокуратура Татарстана. Из Набережных Челнов в Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков. Как сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперштаб по оказанию медицинской помощи. В республике объявлен траур по погибшим.

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Метки: беспилотники БПЛА Татарстан
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