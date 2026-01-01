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  3. Людмила Самсонова уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной в 1/8 финала турнира WTA-1000

Людмила Самсонова уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной в 1/8 финала турнира WTA-1000

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, завершила выступление на канадском турнире категории WTA-1000 National Bank Open в Торонто. В четвертом круге в воскресенье, 9 августа 2026 года, она уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Встреча длилась 2 часа 54 минуты. Самсонова выполнила один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов.

На счету Рыбакиной 11 эйсов, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 17.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония).

Этот престижный хардовый турнир является одним из старейших в мире. В текущем сезоне его общий призовой фонд для женской сетки увеличился на 44% и составил $7,4 млн.

Будущая победительница соревнований в Торонто заберет главный трофей, 1000 рейтинговых очков и заработает $1 млн.

Проигравшая в решающем матче финалистка получит 650 очков в зачет WTA и заберет чек на сумму $565 тыс.

В другом матче дня Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в четвертьфинал. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

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Метки: теннис
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